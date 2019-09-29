مصادرة 1915 أسطوانة منذ بداية العام و650 في الأشهر الثلاثة الأخيرة … السالم: التموين تراقب المكدوس وتنظم 6 آلاف مخالفة منذ بداية العام

أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق لؤي السالم أن عمليات الرقابة التموينية في المحافظة تتم بمشاركة من الفعاليات الاجتماعية في كل منطقة أو بلدة وذلك إضافة إلى مشاركة الجهات الحكومية المعنية، مبيناً أن عمليات الرقابة تتم على تاجر الجملة لمعرفة مدى تقيده بالفاتورة خصوصاً أن المديرية معنية بتطبيق الفوترة من ناحية ولأن الفاتورة تبين مدى تقيد تاجر المفرق بأسعار المولد المعروضة وفق نسب الأرباح المحددة.

وبيّن السالم أن عدد الضبوط العدلية المنظمة منذ بداية العام وحتى تاريخه وصلت إلى 5968 ضبطاً منها 500 ضبط تتعلق بمادة الغاز المنزلي حيث تمت مصادرة 1915 أسطوانة غاز بين منزلي وصناعي منها 222 ضبطاً خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة والتي صادرت الدوريات خلالها 650 أسطوانة.

ولفت السالم أنه خلال أشهر تموز وآب وأيلول نظمت دوريات حماية المستهلك 3 آلاف ضبط بمعدل ألف ضبط كل شهر تقريباً، مبيناً أن هذه الضبوط هدفت إلى منع التلاعب بالأسعار بحجة تذبذب سعر الليرة خلال هذه الفترة.

ووفقاً للسالم فإن عدد ضبوط الغش وصل منذ بداية العام إلى 146 ضبطاً تضمنت مخالفات بحيازة مواد غير صالحة للاستهلاك البشري أو منتهية الصلاحية أو فاسدة، مبياً أنه نتيجة لذلك أغلقت المنشآت وحجزت الكميات التي ناهز حجمها أكثر من 800 طن.

بدوره رئيس دائرة حماية المستهلك علي مظلوم قال: إن عدد ضبوط العينات وصل إلى 1057 ضبطاً منها أكثر من 800 عينة للمواد الغذائية ووصل عدد المخالف منها 209 عينات و75 عينة سعرية 57 منها مخالفة و170 عينة غير غذائية خالف منها 33 عينة.

وأكد مظلوم أن عمليات مراقبة مادة المازوت والمحطات التي توزعها والسيارات التي تنقلها أدت لحجز 10 سيارات نتيجة تلاعبها بالكيل والعداد ومخالفة محطتي محروقات نتيجة التلاعب بالكيل مبيناً أن عملية النقص بالكيل في سيارات التوزيع تصل إلى لترين في كل تنكة وفي محطتي المحروقات لتر من كل تنكة.

وأشار مظلوم إلى تكثيف عمليات الرقابة التموينية في موسم المونة خصوصاً لناحية المكدوس واحتياجاته من جوز وزيوت، فبعض الجوز يكون مخزناً عند البعض منذ العام الفائت ويؤدي سوء التخزين إلى تلفه وظهور الديدان فيه ويقوم البعض ببيعه للمستهلك، أما لناحية الزيوت فتتم الرقابة على النكهة والطعمة ومدى صلاحيتها من عدمها إضافة إلى مصدرها يضاف إلى ذلك التركيز على احتياجات التلاميذ والطلاب من لباس وأدوات مدرسية وسحبت العديد من العينات لبيان مدى مطابقتها للمواصفات.

ووفقاً لمظلوم فقد تم ضبط أربعة معامل تقوم بغش مادة الأجبان والألبان باستخدام النشا والسمون النباتية وحليب البودرة، مؤكداً التركيز في الدوريات التموينية على مسالخ الفروج وباعته وضبط أكثر من ورشة تقوم بغش مادة كباب الفروج وحيازة مواد فاسدة.