فضلية: على خلفية أخطاء في تداول صفقات بنك سورية والخليج … «هيئة الأسواق المالية» تفرض عقوبات بحق شركتي وساطة و3 وسطاء

أصدرت هيئة الأوراق والأسواق المالية أمس أربعة قرارات عقوبة وغرامات وإنذارات بحق شركتي وساطة مالية وثلاثة وسطاء، لمخالفة الأنظمة والأحكام والقوانين.

وبحسب القرارات التي نشرتها الهيئة على موقعها الإلكتروني، واطلعت عليها «الوطن»، فقد فرضت عقوبة الوقف عن العمل على شركة شام كابيتل لمدة 15 يوماً، لمخالفتها أحكام نظام ترخيص شركات الخدمات والوساطة المالية، وقواعد ممارستها لأعمالها، وقواعد السلوك المهني لموظفي الهيئة ولشركات الوساطة المرخصة، إضافة لغرامة مالية قيمتها مليون ليرة سورية.

وتم فرض عقوبة الإنذار على وسيطين في الشركة نفسها، هما (إ.م) و(ن.ز)، وذلك لمخالفتهما نظام التعامل بين الوسطاء وعملائهم، ونظام قواعد السلوك المهني لموظفي الهيئة وشركات الوساطة.

كذلك الأمر، فرضت عقوبة الغرامة المالية بقيمة 500 ألف ليرة بحق شركة ضمان الشام للوساطة المالية، لمخالفتها أحكام نظام التعامل بين الوسطاء وعملائهم، إضافة لعقوبة الإنذار بحق الوسيط المعتمد من الشركة (ع.م)، أيضاً، لمخالفته نظام التعامل بين الوسطاء وعملائهم، ونظام قواعد السلوك المهني لموظفي الهيئة وشركات الوساطة.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة عابد فضلية أن العقوبات جاءت على خلفية نتائج تقرير لجنة التحقيق التي شكلت جراء الخطأ الذي حدث بالتداول على أسهم بنك سورية والخليج، وحدوث بعض المخالفات للتشريعات ارتكبتها شركات الوساطة وموظفوها، لجهة أخطاء بتنفيذ أوامر الشراء، وهذه الأخطاء لاقت العديد من الشكاوى، وبناء عليه تم تشكيل لجنة تحقيق لمسنا خلالها العديد من الأخطاء، ولو أنها ليست إجرائية، لكنها كانت عبارة عن مخالفات في آلية التداول الداخلي، وتنفيذ أوامر الشراء.

وبيّن فضلية أنه بناءً على تقرير إحدى اللجان في السوق قرر مجلس المفوضين بتوجيه العقوبات لتلك الشركات والتي تم إيقاف نشاط أحدها لمدة محددة وتوجيه الإنذارات والغرامات المالية جراء الأخطاء التي كان من الممكن أن تسبب مشكلة لأنظمة وتعليمات الهيئة والسوق.

كما فرضت عقوبة الإنذار بحق شركة المركز المالي الدولي للوساطة والخدمات المالية لعدم التزامها بتعليمات وتوجيهات هيئة الأوراق والأسواق المالية، وحسبما أوضح فضلية، لأمر متعلق بآلية تسجيل طلبات الشراء.