سورية

وزير لبناني: للتواصل مع سورية لتخفيف العجز التجاري وزيادة الصادرات

| الوطن - وكالات

الإثنين, 30-09-2019

دعا وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في لبنان حسن مراد حكومة بلاده إلى التواصل مع الحكومة السورية لتخفيف العجز التجاري وزيادة الصادرات.
وخلال مأدبة غداء في البقاع الغربي ببلدة المنارة، قال مراد، حسب موقع «العهد» اللبناني: «إن مشكلة التصدير عبر سورية إلى الوطن العربي تمر في عوائق نتيجة الرسوم العالية التي تضعها الإدارة السورية، وهذا يتطلب من الإدارة اللبنانية الحديث مع الإدارة السورية لتخفيف الضريبة وعلينا كحكومة أن نترك الأحقاد والخلافات جانبا ونفكر بالمواطن والاقتصاد اللبناني من أجل لبنان وأن نسعى كحكومة لتخفيف الرسوم كما تعمل باقي الدول، وتريح المزارع والصناعي والتاجر، لأن لبنان يخسر سنويا 800 مليون دولار».
ومنذ سنوات يمتنع الكثير من وزراء الحكومة اللبنانية عن الحديث مع الحكومة السورية، ولكن عدداً من وزراء تلك الحكومة قام خلال الفترة الماضية بزيارات إلى دمشق بهدف توسيع التعاون بين البلدين ليشمل مختلف المجالات ومراجعة الاتفاقيات السابقة وتوقيع اتفاقيات جديدة وتعزيز التعاون في ميادين الزراعة والنقل و»الترانزيت»، إضافة إلى تسويق المنتجات الزراعية وتسهيل مرور المنتجات عبر المنافذ الحدودية وبما يحقق الفائدة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

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