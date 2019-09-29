إيداعات يومية بالعملة الصعبة من صناعيين وتجار … الأيتوني: متوقع تراجع صرف الدولار إلى 500 ليرة

في وقت أكد فيه المكتب الإعلامي لغرفة تجارة دمشق أن إجراءات على أرض الواقع اتخذها اتحادا غرف التجارة والصناعة للوقوف إلى جانب الليرة، أوضحت عضو الغرفة مروة الأيتوني أن المبادرة الوطنية لدعم الليرة تبدأ من قيمة المئة دولار التي يملكها أي مواطن وتنتهي بأصحاب الأعمال.

واعتبر أن اجتماع حاكم المصرف المركزي بعدد من رجال الأعمال أمس الأول خطوة أولى باتجاه تفعيل مبادرة القطاع الخاص بدعم الليرة، إذ عرض للحاضرين ما ينبغي فعله لتحقيق المبادرة، وطلب الحاضرون تسهيلات وخصوصاً مصرفية لتفعيلها.

وأكد المكتب الإعلامي حسبما نشره على صفحة الغرفة على «فيسبوك» أنه أجمع كل من حضر اجتماع المبادرة، بوضع مبالغ مالية بالدولار، كل حسب قدرته على أن يتم دفع المبالغ تباعاً وبسعر تدخلي يحدد يومياً لخفض سعر صرف الدولار مقابل الليرة.

وفي تصريح لـ«الوطن» أعربت الأيتوني عن تفاؤلها بظهور النتائج خلال أسبوع، وهبوط سعر صرف الدولار للحدود الطبيعية أي قرب 500 ليرة.