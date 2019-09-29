برجك اليوم – الاثنين 30 أيلول 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان اعقد العزم وساعد الآخرين وشجع نفسك على تصور أفضل لحياتك، فاليوم جيد لتكون بعيداً عن الكلام قريباً من الأفعال، أنت تملك الطاقة والذكاء لترتب أمورك كما تحب وتشتهي.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار انتبه من خطوات غير محسوبة وتعامل مع الأمور بحكمة أكثر ووازن خياراتك، فاستثمر طاقتك اليوم بالعمل ولا تضيع إنجازاتك الكبيرة بأخطاء صغيرة.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران الشهر للعمل الكثير مع إحساس بتعب صحي، فأنت تعمل ولا تمنح نفسك فرصة للراحة وتدخل يوماً فيه الكثير من العمل ومن المسؤوليات الطارئة سواء كانت في عملك أم في بيتك.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز تحاول أن ترتب وتوضح وتباشر على الأرض خطوات مركزة تسير بأمورك إلى الأفضل، وهذا يشحذ همتك ويسلحك بعزيمة ويمنحك قوة وسلطة للسيطرة على وضعك ويجعلك مرتاحاً أكثر.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب كن هادئاً ولا تحمل المحيط أخطاء ليست ذنبه، فقد يضايقك موقف متصلب أو عنيد، وأنت قلق من وعود حولك لا تنفذ ولكنك مستعجل وتريد تحقيق أحلامك دفعة واحدة.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول التفاؤل والأمل والرغبة في الإنجاز تتدفق داخلك وتملأ حياتك مفاجآت ومغامرات لتتوضح أمامك الرؤية وتزدهر الاتصالات والحوارات والاجتماعات والسفر.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول حاول جدياً أن تظل في الحدود الدنيا في أمورك المتعلقة بالمال، فقد تعاني مستحقات للدفع، وفكر جدياً بأن تطالب بحقوقك المالية وابتعد عن الإسراف وخاصة أنك أصلاَ مسرف.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني المحيط هذا الشهر هم الذين يضيئون شمعة في كيانك أو أعماقك ويحفزونك ويشجعونك، فأنت مشرق وجذاب وحولك الكثير من العلاقات السعيدة والمساعدات المادية.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول انتبه من كوابيس أو أحلام تراها وأنت نائم وقد تؤثر في نفسيتك أو تجعلك متوتراً، ولا تنسحب أو تنزوي بعيداً عمن تحب بالعكس اصبر وابذل الجهود الإضافية.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني تتعرف على أصدقاء جدد أو غرباء يأتون من الخارج وقد تلتقي بهم في سفر محتمل، فأنت تشارك الأصدقاء والمحبين بنشاطات اجتماعية أو فكرية وربما تقبل دعوة تسعدك.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط في العمل كن متحفظاً من دون أن تخاطر في تصرفاتك ولا في كلامك ولا تشتكِ وتتصور الأسوأ، وخاصة في كلامك فأنت تتكلم من دون أن تفكر، فلا تكن صريحاً أكثر من اللازم.