صواريخ بالستية ومئات القتلى والجرحى وأسر للآلاف خلال 72 ساعة … بالصوت والصورة اليمن يكشف تفاصيل «نصر من اللـه»

كشف الجيش اليمني بالصوت والصورة عن تفاصيل عملية «نصر من اللـه»، التي أسفرت عن قصف موقع عسكري حساس في الرياض، ودكّ مطار جيزان بـ10 صواريخ بالستية، وسقوط ثلاثة ألوية عسكرية وأسر الآلاف.

المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أشار إلى أن عملية «نصر من اللـه» أطلقت في 25 آب 2019، وعرض مشاهد عن العملية، مشيراً إلى أنها «أكبر عملية استدراج لقوات العدو والمخدوعين المغرر بهم منذ بدء العدوان».

سريع كشف أنه «سبق العملية رصد دقيق لأشهر من الاستطلاع والمتابعة حتى الانقضاض على قوات العدو بعد استدراجها إلى الكمائن»، لافتاً إلى أن عدد عمليات القوة الصاروخية ضمن عملية «نصر من اللـه» بمرحلتها الأولى هو 9 عمليات.

العميد سريع قال: إن «سلاح الجو المسيّر نفذ ضربات متتالية ضد أهداف معادية كانت تشكل خطورة على قواتنا»، موضحاً أن عمليات سلاح الجو المسير امتدت لتصل إلى عمق العدوان السعودي بأكثر من 21 عملية، كما استهدفت القوات اليمنية موقعاً عسكرياً حساساً في الرياض.

المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أكد أن إجمالي خسائر العدو البشرية يتجاوز الـ500 ما بين قتيل وجريح، كما «أسفرت العملية التي لم تتجاوز مدتها 72 ساعة عن أسر أكثر من ألفين من قوات العدو ومن بينهم أطفال»، مشيراً إلى أن «العدو يقوم بزج الأطفال اليمنيين بعدوانه في جبهات جيزان وعسير ونجران للدفاع عن قواته».

من جهته، قال المتحدث باسم أنصار اللـه ورئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبد السلام: إن الحقائق التي يثبتها الجيش اليمني واللجان الشعبية بالصوت والصورة «جعلته عالي المصداقية، وأسقطت إعلام دول العدوان».

وزير الإعلام اليمني والناطق باسم حكومة الإنقاذ الوطني ضيف اللـه الشامي أكد بدوره، أن مشاهد أخرى وتقارير ميدانية لعمليات الجيش اليمني واللجان الشعبية ستبث لاحقاً.