مادة سامة في زجاجات المياه المعدنية

كشفت دراسة أجراها مركز السيطرة على الأمراض والوقاية في الولايات المتحدة الأميركية، عن وجود جزيئات كيميائية سامة في زجاجات مياه الشرب المعدنية.

وتعد هذه الدراسة الأولى من نوعها التي تفحص تلوث زجاجات المياه بمادة PFAS في محاولة لتوفير معلومات حول الآثار الضارة للتعرض لهذه المادة.

وأجريت الدراسة على ما لا يقل عن 2000 طفل تتراوح أعمارهم ما بين 4 و17 عاماً، و6000 من البالغين فوق سن 18 عاماً، الذين شربوا مياهاً ملوثة بعنصر PFAS، مع اشتراط ألا يكون المشاركين لديهم تاريخ من التعرض لمادة PFAS.

وصرح العالم البيئي تاشا ستويبر، بأنه «بمجرد دخول عنصر PFAS إلى الجسم، فإنها تميل إلى التراكم في الأعضاء، خاصة في البروتينات لتؤثر على هرمونات الغدة الدرقية والكبد والكلى، فضلاً عن النظام الهرموني في الجسم».

في سياق آخر، اكتشف أحد الباحثين بجامعة ماكجيل في كندا، أنه عند تحضير الشاي تنتقل مليارات جزيئات البلاستيك الدقيقة والنانو من كيس الشاي إلى الماء.

وينقل كيس الشاي نحو 11.6 ملياراً الجسيمات الدقيقة من البلاستيك و3.1 مليارات من الجسيمات النانوية إلى الشراب.

وهذا العدد يتجاوز بكثير كمية جسيمات البلاستيك الموجودة في أنواع أخرى من الأطعمة والمشروبات، بما في ذلك المياه في زجاجات بلاستيكية.