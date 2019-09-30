ابتكار جهاز جديد لمكافحة الصلع

ابتكر مهندسون من جامعة ويسكنسون في ولاية ماديسون الأميركية، جهازاً جديداً رخيص الثمن لتحفيز نمو الشعر، يمكن وضعه تحت القبعة العادية لمعالجة الصلع دون أن يلاحظه أحد.

يمثل تساقط الشعر مشكلة يعاني منها كثير من الرجال، وعلى الرغم من وجود طرق عديدة لمعالجة هذه المشكلة، إما باستخدام مستحضرات طبية، وإما بزرع الشعر، إلا أن المستحضرات الطبية إما لا تصلح، وإما يؤثر بعضها على القدرة الجنسية للرجل، أو حتى قد يسبب العقم، وإما أنها غالية الثمن. كذلك يلجأ البعض إلى طريقة التحفيز الكهربائي لنمو الشعر، وهي طريقة تساعد في نمو الشعر، ولكنها تتطلب استخدام أجهزة ضخمة، وبطاريتها تحتاج إلى الشحن باستمرار.

تمكن المهندسون تحت إشــراف البروفيــسور، ســـودون وانغ، من تجاوز هــذه العقبــات، وابتكار جهاز لاسلكي يتغــذى من حركــة المســتخدم، ما يستبعد الحاجة إلى بطاريـــة كبيــرة.

في الوقت الذي يحفز فيه الجهاز فروة الرأس بنبضات كهربائية منخفضة، تساعد على استعادة نمو الشعر، كما أن تأثير الجهاز لا يتوغل إلى أعمق طبقات فروة الرأس العليا، فلا يسبب أي أعراض جانبية.

وقد اختبر المهندسون هذا الجهاز على فئران مخبرية حلق شعرها، ومجموعة أخرى أعطيت مستحضراً طبياً يساعد على نمو شعرها، والمجموعة الثالثة أعطيت محلولاً ملحياً، فكانت النتيجة أن فئران المجموعة الأولى استعادت شعرها أسرع من فئران المجموعتين الأخريين.

بعد ذلك اختبر الجهاز على فئران لا ينمو شعرها بسبب نقص عوامل النمو، فنمت شعيرات بطول 2 ملم بعد مضي تسعة أيام، على حين نمت شعيرات بطول ملليمتر واحد في المنطقة المجاورة لها التي عولجت بمستحضر طبي، حيث اتضح من دراسة جلد هذه الفئران أن الجهاز يحفز إطلاق المواد الكيميائية الطبيعية التي تساعد على نمو الشعر.

وينوي المبتكرون اختبار الجهاز على حيوانات زرع جلد الإنسان في مناطق من جسمها، قبل اختباره على الإنسان، لكن المثير في الأمر أن البروفيسور وانغ اختبر الجهاز على والده الأصلع، وبعد مضي شهر نما شعر رأسه ثانية.