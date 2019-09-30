الصفحة الأخيرة

قارة كاملة في طريقها للعطش

| وكالات

الثلاثاء, 01-10-2019

أطلقت جهات بحثية تحذيراً من الدرجة الأولى مما وصفته بـ«ساعة الصفر»، التي قد تجعل قارة كاملة في طريقها للعطش ومن عدم توافر نقطة مياه واحدة صالحة للشرب.
ونشرت صحيفة «الديلي ميل» البريطانية تقريراً مطولاً، حول الدراسة الخطرة، حول اقتراب قارة أستراليا من «ساعة الصفر»، التي لن يجد فيها شخص ولا نقطة مياه واحدة صالحة للشرب.
وأوضحت الدراسة أن هناك أكثر من 10 مدن وبلدات في شرقي أستراليا، تقترب بصورة كبيرة من «ساعة الصفر».
وتواجه أستراليا، وفقاً للدراسة، موجة غير مسبوقة من الجفاف ونقص المياه لاستمرار التأثيرات السلبية للتغير المناخي العالمي.
وبدأ فعلياً عدد من المدن الأسترالية المتضررة يعاني من نقص مياه الشرب، وهناك مدن أخرى أمامها فقط بضعة أشهر قبل أن تنفد منها مياه الشرب.
وأوضحت الدراسة أن أستراليا، تعد حالياً القارة الأكثر جفافاً في العالم. وطالبت بضرورة إعادة تدوير المياه، وإعادة استخدامها إما في أنشطة غير متعلقة بالشرب أو حتى في الشرب.

مقالات ذات صلة

الثلاثاء, 01-10-2019

جينيفر لوبيز تنوي الإنجاب من خطيبها

الثلاثاء, 01-10-2019

نبأ محبط لعشاق الشوكولا الداكنة

الثلاثاء, 01-10-2019

بريتني سبيرز تتخذ قراراً صادماً

الثلاثاء, 01-10-2019

اكتشاف خطر يأتي من غسالات الملابس

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock