أطلقت جهات بحثية تحذيراً من الدرجة الأولى مما وصفته بـ«ساعة الصفر»، التي قد تجعل قارة كاملة في طريقها للعطش ومن عدم توافر نقطة مياه واحدة صالحة للشرب.

ونشرت صحيفة «الديلي ميل» البريطانية تقريراً مطولاً، حول الدراسة الخطرة، حول اقتراب قارة أستراليا من «ساعة الصفر»، التي لن يجد فيها شخص ولا نقطة مياه واحدة صالحة للشرب.

وأوضحت الدراسة أن هناك أكثر من 10 مدن وبلدات في شرقي أستراليا، تقترب بصورة كبيرة من «ساعة الصفر».

وتواجه أستراليا، وفقاً للدراسة، موجة غير مسبوقة من الجفاف ونقص المياه لاستمرار التأثيرات السلبية للتغير المناخي العالمي.

وبدأ فعلياً عدد من المدن الأسترالية المتضررة يعاني من نقص مياه الشرب، وهناك مدن أخرى أمامها فقط بضعة أشهر قبل أن تنفد منها مياه الشرب.

وأوضحت الدراسة أن أستراليا، تعد حالياً القارة الأكثر جفافاً في العالم. وطالبت بضرورة إعادة تدوير المياه، وإعادة استخدامها إما في أنشطة غير متعلقة بالشرب أو حتى في الشرب.