تعادل مرسيليا ورين بالليغ آن .. نيمار يبقي الصدارة باريسية

للمرة الثالثة منذ عودته من العقوبة قاد النجم البرازيلي نيمار فريقه سان جيرمان إلى الفوز وذلك بتسجيله هدفاً، وآخرها على أرض بوردو ما ضمن له الصدارة منفرداً عقب تعثر أنجيه شريكه السابق بالتعادل على أرضه مع أميان، وكانت جولة وسط الأسبوع شهدت سقوط الباريسي بملعبه أمام ريمس في حين فاز أنجيه على تولوز فتعادلا بالنقاط برصيد 15 نقطة، وواصل نانت نتائجه الجيدة ففاز على ليون بهدف وكان أسقط رين في الجولة الفائتة ليرفع انتصاراته إلى خمسة اقترب بها من الصدارة، وبالعودة إلى نيمار فقد سجل هدفاً بطريقة سهلة بمرمى بوردو مستفيداً من تمريرة مبابي العائد من الإصابة وسبق له تسجيل هدف الفوز بمرمى ليون وكذلك بمرمى ستراسبورغ.

وشهدت الجولة استعادة سانت إيتيان فرحة الانتصارات الغائبة منذ الجولة الأولى بفوزه على نيم بهدف ماتيو دوبوشي الذي حافظ عليه حتى النهاية رغم النقص العددي في ربع الساعة الأخير، وسبق لسانت إيتيان أن فاز بالجولة الأولى خارج أرضه كذلك، وحقق ستراسبورغ فوزه الثاني هذا الموسم على حساب مونبيلييه بهدف لودفيتش أجوركي وأهدر سكوليتيتش فرصة التعادل للضيف بإضاعته ركلة جزاء آخر الشوط الأول.

وسيطر التعادل بهدف لمثله على قمة الجولة التي جمعت مرسيليا ورين، فتقدم مباي نيانغ للثاني بالشوط الأول وأدرك كاليتا كار التعادل مطلع الثاني لصاحب الأرض الذي سجل التعادل الثالث على التوالي محافظاً على سجله من الهزائم منذ الجولة الافتتاحية وهو تعادله الثاني في فيلدروم وكلاهما بنتيجة 1/1 وهو التعادل الثالث إنما من خلال خمس جولات لم يحقق خلالها أي فوز.

نتائج الجولة السابعة

بوردو * سان جيرمان صفر/1، ليون * نانت صفر/1، أنجيه * أميان 1/1، نيس * ليل 1/1، ميتز * تولوز 2/2، موناكو * بريست 4/1، مرسيليا * رين 1/1، ريمس * ديجون 1/2، ستراسبورغ * مونبيلييه 1/صفر، نيم * سانت إيتيان صفر/1.

حصيلة

• 21 هدفاً شهدتها هذه الجولة من خلال 4 تعادلات أحدها من دون أهداف و6 انتصارات انتهت منها أربعة بهدف وأربعة لمصلحة الضيوف، وجاء هدف بالخطأ وهدفان من علامة الجزاء وأهدر سكوليتيتش (مونبيلييه) ركلة ثالثة.

• 34 بطاقة صفراء شهدتها الجولة منها واحدة في مباراة أنجيه وأميان مقابل 6 صفراوات في مباراة ستراسبورغ ومونبيلييه ووحده رومان هاموما (سانت إيتيان) طرد بعد إنذارين.

• تعادل كل حبيب ديالو (ميتز) وفيكتور أوسيمين (ليل) وموسى ديمبلي (ليون) في صدارة الهدافين برصيد 6 أهداف يليهم وسام بن يدر (موناكو) بـ5 أهداف ثم رشيد عليوي (أنجيه) وممفيس ديباي (ليون) وداريو بينيديتو (مرسيليا) وإسلام سليماني (موناكو) بـ4 أهداف.