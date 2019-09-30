منتخبنا الشاب يواجه لبنان في التصفيات الآسيوية

غادرنا صباح الأحد إلى طاجكستان منتخبنا الشاب للمشاركة بتصفيات آسيا المؤهلة إلى النهائيات الآسيوية التي سنواجه بها منتخبات لبنان والمالديف والطاجيك أصحاب الضيافة.

وودع البعثة المغادرة برئاسة لاعبنا الدولي السابق جورج خوري اللواء موفق جمعة رئيس الاتحاد الرياضي العام ونائبه الدكتور ماهر خياطة ورئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة القدم الدكتور إبراهيم أبا زيد، وحث اللواء جمعة اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم في سبيل رفعة الكرة السورية.

بدوره (حسب المنسق الإعلامي للمنتخب ربيع حمامة) تحدث المدير الفني لمنتخبنا الشاب سامر بستنلي قائلاً: عملنا بالفترة الماضية على تطوير الجانب المهاري والفكري والتكتيكي للاعبين ووصلنا لنسبة 60 إلى 70 بالمئة من الجاهزية على هذا المستوى وهو ما يعد إنجازاً بفترة زمنية هي 5 أشهر.

وأضاف: لعبنا العديد من المباريات القوية مع فرق على مستوى الرجال وكان هدفنا منها كسب الثقة والخبرة ولم تكن النتائج تهمنا بل ركزت بعملي على تقوية شخصية اللاعب بأرض الملعب.

وفي الحظوظ ومنتخبات مجموعتنا قال «بستنلي»: الجميع لديه الحظوظ وما من منتخب يشارك لأجل المشاركة فقط والجميع سيكون في طاجكستان لينافس على بطاقات الترشيح ونحترم جميع المنتخبات، بالمقابل لدينا ثقة كبيرة بلاعبينا وسيلعبون بأسلوب عملنا عليه منذ فترة استلامنا مهمة قيادة الفريق.

وختم مدرب منتخبنا بالقول: المباراة الأولى دائماً لديها حساباتها الخاصة وخصوصيتها خاصة أنها أمام الجار اللبناني، من جهتنا سنقدم كل ما علينا حيث لم يقصر أي من مفاصل العمل إن كان كادراً أو لاعبين بفترة التحضير والاستعداد السابق، ويتبقى مسألة التوفيق، ويمكن أن أعد الجمهور السوري بتقديم مستوى يليق بسمعة الكرة السورية.

بعثة المنتخب

ضمت بعثة منتخب الشباب إلى طاجكستان كلاً من جورج خوري (مديراً للمنتخب) وسامر بستنلي (مديراً فنياً) وخالد السهو (إدارياً) وياسر لفاح ومعن الراشد (مساعدي المدرب) ومحمد رزق (مدرباً لحراس المرمى) وربيع حمامة (منسقاً إعلامياً) وخالد الشيخ (معالجاً فيزيائياً) وفايز النابلسي (مدلكاً) وفراس الزين (مسؤولاً للتجهيزات), ومن اللاعبين: أحمد الدالي ومهند شنطة وهيثم اللوز ومصطفى السفراني ومحمد مشهداني ومحمد ريحانية ومحمد ملحم وأحمد عمارة وعبد القادر شعبان ومحمد حاتم النابلسي ويحيى كرك ووسيم أيوب ومحمد معتوق وفضل عليص وصبحي الجدعان وفواز بوادقجي ومحمد أمجد فياض ومحمود الأسود ومحمد كتيبة دباغ ونور خميس وعمار رمضان وعمار فخري وعلي هولو وأنيس قاسم.

وكان اللاعب ياسين أبو كرش قد تعرض لإصابة منعته من السفر وكذلك من التدرب مع المنتخب في الأسبوعين الأخيرين حيث يحتاج لفترة علاج ومتابعة.