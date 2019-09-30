مؤتمر صحفي للبرتقالي

كشف غياث دباس رئيس نادي الوحدة عن نيته عقد مؤتمر صحفي في الأيام القليلة القادمة، وأعلن الرجل الأول في النادي الدمشقي العريق أن المؤتمر سيتناول جميع الأمور المتعلقة بأوضاع ناديه وليس شؤون فريق كرة القدم بالنادي البرتقالي فقط.

وفي موضوع متصل نفى الدباس أي زيارة قام بها مدربنا الوطني نزار محروس لمقر نادي الوحدة أو أن يكون قد عقد أي جلسة مباحثات مع إدارة ناديه بشأن التعاقد معه لتدريب فريق الرجال، موضحاً بهذا الخصوص أن المحروس وحسب معلوماته بقي في الشام لوقت قصير جداً وزيارته إليها قبل أيام لم تستمر سوى لساعتين فقط وفي كل الأحوال فإن إدارة البرتقالي متمسكة بخدمات مدربها رأفت محمد وأمور الفريق بشكل عام جيدة ومستقرة.

إلى ذلك شكل تواجد مدربنا نزار محروس في ملعب فريقه اللبناني الحالي الأنصار عصر أمس الأول وقيادته للفريق الأخضر للفوز في ثاني مباراة له في بطولة الدوري اللبناني الممتاز على حساب فريق شباب الساحل وبثلاثة أهداف مقابل هدف شكل رداً فورياً على ما تم تناقله على صفحات التواصل الاجتماعي عن استقالة تقدم بها المحروس لإدارة الأنصار بعد انتهاء مباراة الافتتاح لفريقه الحالي في ذهاب الدوري أمام غريمه التقليدي النجمة وخسارة الأنصار للمباراة بهدف وحيد جاء في الدقيقة القاتلة من المباراة من متصدر الدوري في أسبوعه الثاني بست نقاط ثمينة، لكن شيئاً من هذا القبيل كان بعيداً عن الواقع وعن رغبات مدربنا الذي بدا سعيداً للغاية بتعويض فريقه للخسارة الصادمة في الافتتاح والفوز على الضيف شباب الساحل وهذا ما تجلى بكل وضوح فيما دونه نزار محروس بعد نهاية تلك المباراة والنجاح بكسب ثلاث نقاط غالية على صفحته الشخصية وحسابه على الفيسبوك حيث كتب قائلاً: الحمد لله.. فوز مهم وفي وقت مهم تحقق على شباب الساحل.. كل الشكر لمجلس إدارة نادي الأنصار وجميع اللاعبين في فريقي والقادم أفضل بعون الله.

يذكر أن الكابتن نزار محروس كان قد أعطى العرض المقدم إليه من إدارة نادي الأنصار اللبناني دراسة متأنية وخاصة قبل إعلانه رسمياً قرار قبول الدعوة كونه غاب لسنوات طويلة عن متابعة أجواء وأخبار الكرة اللبنانية ودوريها وانشغاله بالتدريب في بلدان عربية أخرى كان آخرها الأردن.