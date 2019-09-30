إنتر بالعلامة الكاملة بالسييراA وعودة الكبار عدا الروزنييري … الأندلسي يهدي الصدارة للملكي مرة أخرى

بقيت صدارة الدوري على حالها في كل من إسبانيا وإيطاليا، فها هو إنتر ميلانو يستعيد ذكريات الزمن الجميل ومعها مسمى (غراندي إنتر) بوصوله إلى النقطة الثامنة عشرة من 6 مباريات بفوزه المؤزر على أرض سامبدوريا في الجولة التي شهدت كذلك فوزاً جديراً لليوفي وأيضاً عودة الكبار سريعاً، فتجاوز نابولي وروما ولازيو كبوة منتصف الأسبوع ووحده ميلان أخفق بهذا الأمر فسقط بملعب سان سيرو (بالثلاثة) أمام فيورنتينا الذي واصل صحوته في حين نجح أتلانتا بدوره بمواصلة تألقه فحافظ على مركزه الثالث.

وفي الليغا اقتنع ريال مدريد بالتعادل على مضض في ديربي العاصمة ما أتاح لريال الباسك فرصة لاعتلاء الصدارة لكنه أخفق بذلك ومثلما خسر إشبيلية الصدارة في الأسبوع الماضي لمصلحة الملكي فهاهو يهديه إياها بفوزه على سوسيداد في ختام الجولة، وكان برشلونة حقق فوزه الثاني ليقترب للمرة الأولى من مربع الكبار في حين تلقى كبير الباسك صفعة من فالنسيا على أرضه ما حرمه من فرصة شراكة على مقعد الصدارة، وتابع غرناطة مزاحمته للكبار بفوز صعب على ليغانيس فأصبح وصيفاً.

هدية أندلسية

قمة بيزخوان لم تكن البداية بل هي النهاية الحزينة للبعض والمفرحة لآخرين، ففي حين دخلها لاعبو سوسيداد طالبين النقاط الثلاث والصدارة وبالفعل سجلوا أولاً لكن ذلك لم يدم طويلاً فقد أحس لاعبو الأندلسي أن الوقت أزف للظفر بفوز أول بعد هزيمتين حرمته الأولى من الصدارة ومنحتها للفريق الملكي الخصم يومها، والثانية وضعته في ترتيب متأخر، وبالفعل نجح لاعبو لوبيتيغي بمسعاهم وسجلوا ثلاثة أهداف للمرة الأولى هذا الموسم كانت كافية لحسم الأمور على الرغم من محاولة الباسكيين العودة بهدف ثانٍ جاء متأخراً ولم ينفع الزرق إلا بتقليص النتيجة فتلقوا هزيمتهم الثانية وكلاهما خارج ملعبه، أما إشبيلية الذي قدم الصدارة فقد حقق فوزه الأول على أرضه حيث لم يحصد أكثر من نقطة خلال مباراتين.

ما أحلى الرجوع

فريقان عادا إلى نغمة الانتصارات بعد فوزيهما الأول الذي حدث في الجولة الافتتاحية، الأول هو بلد الوليد الذي هزم إسبانيول بثنائية وهو فوزه الثاني خارج أرضه وسجل في كليهما هدفين، أما الثاني فهو ألافيس وقد هزم مايوركا بالنتيجة ذاتها وهو فوزه الثاني وقد حققهما في ملعبه وكلاهما بشباك نظيفة، وتلقى مايوركا هزيمته الخامسة ليبقى دون فوز منذ الجولة الأولى، وقد خسر للمرة الثالثة خارج أرضه وللمرة الرابعة من دون تسجيل وبفارق هدفين للمرة الرابعة أيضاً.

من جهة أخرى تابع إيبار صحوته فحقق فوزه الثاني على التوالي وذلك على حساب سلتا بهدفين نظيفين وسبق لإيبار أن خسر ثلاث مرات وتعادل مرتين في الجولات الخمس الأولى.

النتائج الكاملة – الإسباني 7

• أتلتيكو مدريد * ريال مدريد صفر/صفر.

• غرناطة * ليغانيس 1/صفر بويرتاس (28).

• إشبيلية * سوسيداد 3/2 للفائز نوليتو (18) أوكامبوس (47) فازكويز (80) وللخاسر أويارزابال (4) يورتوغيس (87).

• بلباو * فالنسيا صفر/1 تشيريشيف (27).

• خيتافي * برشلونة صفر/2 سواريز (41) فيربو (49).

• فياريال * بيتيس 5/1 للفائز إيكامبي (39 و76) كازورلا (68 من جزاء) جيراردو مورينو (90+2) شوكويزي (90+4) وللخاسر أباريسيدو (48).

• إسبانيول * بلد الوليد صفر/2 هيريرو (26 من جزاء) بلانو (90+4).

• إيبار * سلتا فيغو 2/صفر إيكسبوزيتو (47) أويارلانا (60).

• ألافيس * مايوركا 2/صفر لوكاس بيريز (76 من جزاء) مانو (86).

• ليفانتي * أوساسونا 1/1 للأول خورخي سانتوس (4) وللثاني روبين سانتوس (57).

حصيلة إسبانية

• تعادلان أحدهما سلبي مقابل 8 انتصارات منها 5 لأصحاب الأرض ومنها 6 دون رد وأربعة بنتيجة 2/صفر، فشهدت الجولة تسجيل 23 هدفاً جاء ثلاثة منها عبر نقطة الجزاء وأهدر إسباس خونكال (سلتا) ركلة رابعة.

• 48 مرة أشهر الحكام اللون الأصفر، تحولت مرتان منها إلى اللون الأحمر فطرد لينغلييه (البرشا) وخورخي سانتوس (ليفانتي) بعد إنذارين وخرج كاليرو (إسبانيول) بالحمراء المباشرة، وشهدت مباراة إشبيلية وسوسيداد صفراوين مقابل 8 في مباراة خيتافي وبرشلونة.

• انفرد جيرارد مورينو بصدارة الهدافين برصيد 6 أهداف يليه بنزيمة (الريال) ولورينزو مورن (بيتيس) بـ5 أهداف ثم راؤول غارسيا وسانتي كازورلا بـ4 أهداف يليهما تسعة لاعبين سجل كل منهم 3 أهداف.

صحوة الكبار

في جولة وسط الأسبوع سقط نابولي وروما ولازيو وميلان وقد نجح الثلاثة الأوائل في العودة سريعاً والتعويض من خلال انتصارات متفاوتة الصعوبة في الجولة التالية، فنابولي عانى قبل أن ينهي مواجهته مع بريشيا بهدفين مقابل هدف رغم أن لاعبي أنشيلوتي سجلوا مرتين وفشلوا بالتسجيل الثالث أكثر من مرة قبل أن يقلص الشهير بالوتيللي النتيجة بهدفه الأول منذ عودته لملاعب الكالتشيو إلا أن رفاق إينسيني نجحوا بالفوز الثاني في سان باولو، ونجح روما بتجاوز مأزق ليتشي بهدف نجمه المخضرم دزيكو وكان بإمكانه زيادة الغلة وخاصة ركلة الجزاء التي تصدى لها غابرييل فيريرا، وفي النهاية حقق الجيلاروسي فوزه الثاني خارج الأولمبيكو وكلاهما بفارق هدف والأهم أنه خرج بشباك نظيفة للمرة الأولى هذا الموسم، العائد الثالث كان لازيو الذي لم يجد صعوبة تذكر بتجاوز جنوا برباعية مسجلاً فوزه الأعلى هذا الموسم من ثلاثة انتصارات منها اثنان على أرضه وثلاثتها بشباك نظيفة، على حين تلقى جنوا هزيمته الثالثة في 4 مباريات دون فوز وهي الأقسى.

سقوط قاسٍ

وحده ميلان لم ينجح فيما حققه الآخرون، فقد سقط على أرض سان سيرو أمام فيورنيتنا وبنتيجة كبيرة بلغت ثلاثة أهداف لهدف كانت قابلة للزيادة لولا ركلة الجزاء التي نفذها كييزا وتصدى لها دوناروما على غرار ما فعل مع أكثر من فرصة للفيولا الذي واصل نتائجه الجيدة، فقد سجل فوزه الثاني على التوالي ليصل إلى المباراة الرابعة دون خسارة وهو الذي بدأ الموسم بهزيمتين، أما الروزنييري فقد تلقى هزيمته الثالثة على التوالي والثانية في أرضه وكلاهما بفارق هدفين ليصبح مصير مدربه جامباولو على كف عفريت، علماً أنها المرة الثالثة فقط في تاريخه بالسييراA التي يخسر فيها 4 مرات خلال ست جولات أولى.

النتائج المسجلة – الإيطالي 6

• سامبدوريا * إنتر ميلانو 1/3 للخاسر جانكتو (55) وللفائز سينسي (20) ألكسيس سانشيز (22) غاليارديني (61).

• يوفنتوس * سبال 2/صفر بيانيتش (45) رونالدو (78).

• نابولي * بريشيا 2/1 للفائز ميرتينز (13) مانولاس (45+4) وللخاسر بالوتيللي (67).

• ليتشي * روما صفر/1 دزيكو (56).

• أودينيزي * بولونيا 1/صفر أوكاكا (27).

• لازيو * جنوا 4/صفر سافيتش (7) رادو (40) كايسيدو (59) إيموبيلي (78).

• كالياري * هيلاس فيرونا 1/1 للأول غلفاو (29) وللثاني فارواتي (66).

• ميلان * فيورنتينا 1/3 للخاسر لياو (80) وللفائز بولغار (14) كاستروفيلي (66) ريبيري (78).

• بارما * تورينو (أمس).

بانوراما إيطالية

• تعادل إيجابي وحيد مقابل 8 انتصارات مناصفة بين الضيوف والمضيفين ونصفها بنتائج نظيفة فشهدت المباريات التسع 26 هدفاً جاء أحدها من علامة الجزاء وأهدر كولاروف (روما) وكييزا (فيورنتينا) ركلتين أخريين.

• 44 بطاقة صفراء أشهرها الحكام منها 8 في مباراة أودينيزي وبولونيا وطرد لاعب الثاني سوريانو بالإنذار الثاني ومثله سانشيز (إنتر) على حين طرد موساشيو (ميلان) بالحمراء المباشرة.

• صعد شيرو إيموبيلي ودوفان زاباتا ليشاركا دومينيكو بيراردي صدارة الهدافين برصيد 5 أهداف يليهم دوفان زاباتا ودرايس ميرتينز وماروكو مانكوسو وألفريدو دوناروما وإيدين دزيكو بـ4 أهداف لكل منهم.