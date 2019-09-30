الزعيم نحو البداية الحقيقية في الشامبيونزليغ … البافاري يدافع عن سجله في عاصمة الضباب

تقام اليوم وغداً مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لأهم مسابقة على صعيد الأندية في العالم الشامبيونزليغ، واليوم سنكون على موعد مع مباريات الأربع الأولى وفيها يتطلع الزعيم التاريخي للمسابقة ريـال مدريد للبداية الحقيقية بعد الخسارة الثقيلة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي صفر/3 في جولة الافتتاح، وسيستعيد اليوم خدمات المدافعين راموس وناتشو من الإيقاف وهذا سيشكل إضافة كبيرة لعمق دفاع الملكي الذي استبيح في آخر مباراتين بغياب قائده راموس فخسر أمام أياكس بهدف لأربعة، وأمام الباريسي بثلاثية نظيفة وعلى نفسها جنت براقش لأن راموس اختار الغياب بملء إرادته عن مباراة أياكس فكان العقاب من الاتحاد الأوروبي بمباراة مضاعفة ولسوء الحظ كانت في ملعب حديقة الأمراء.

أما متصدر المجموعة سان جيرمان فينزل بضيافة غلطة سراي التركي ناشداً النقاط الثلاث والنتائج الأخيرة للنادي التركي في معقله على ما يرام، وفي الآن ذاته لا يبدو كبير الأندية الباريسية بأحسن حالاته والذي أنقذه في ثلاث من المباريات الأربع الأخيرة محلياً البرازيلي نيمار يستمر غيابه الأوروبي.

المباراة الأقوى اليوم ينزل فيها البافاري بطل المسابقة خمس مرات ضيفاً ثقيل الظل على توتنهام الإنكليزي متسلحاً بالنتائج الإيجابية على الأراضي اللندنية مؤخراً حيث فاز بأربع من زياراته الخمس الأخيرة، والصورة مغايرة لحال الفريقين في جولة الافتتاح، إذ تعادل توتنهام بأرض أولمبياكوس 2/2 في الوقت الذي فاز فيه البايرن بارتياح على النجم الأحمر 3/صفر.

ومن المتوقع ألا يجد مانشستر سيتي صعوبة في ترويض دينامو زغرب الكرواتي والاقتراب أكثر من قطع تذكرة العبور، ومن المتوقع أيضاً أن يتفوق يوفنتوس على ضيفه ليفركوزن والمباراة تعد مناسبة خاصة لكريستيانو رونالدو الذي يعشق التسجيل بمرمى الأندية الألمانية، إذ سبق له تسجيل 26 هدفاً في 24 مباراة، وكما نعلم هو الهداف التاريخي للمسابقة بـ126 هدفاً ويريد المزيد.

برنامج المباريات

يلتقي ضمن المجموعة الأولى ريـال مدريد الإسباني مع بروج البلجيكي وغلطة سراي التركي مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويتقابل في المجموعة الثانية توتنهام الإنكليزي مع بايرن ميونخ الألماني والنجم الأحمر الصربي مع أولمبياكوس اليوناني.

ويتواجه في المجموعة الثالثة أتلانتا الإيطالي مع شاختار الأوكراني ومانشستر سيتي الإنكليزي مع دينامو زغرب الكرواتي.

ويلعب ضمن المجموعة الرابعة لوكوموتيف موسكو الروسي مع أتلتيكو مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي مع ليفركوزن الألماني.

جميع المباريات تنطلق عند العاشرة باستثناء مباراتي الريـال مع بروج وأتلانتا مع شاختار اللتين تنطلقان بتمام الثامنة إلا خمس دقائق.

قبل الصافرة

• خسر ريـال مدريد آخر مباراتين بملعبه في المسابقة صفر/3 أمام سيسكا موسكو و1/4 أمام أياكس، وتعادل بروج سلباً في المباريات الثلاث الأخيرة في المسابقة أمام دورتموند وأتلتيكو مدريد في النسخة الفائتة وأمام غلطة سراي في جولة الافتتاح، وتاريخياً تقابل الريـال وبروج مرتين كانتا عام 1976 وفاز بروج 2/صفر بعد التعادل صفر/صفر.

• أربع مواجهات جمعت غلطة سراي مع باريس سان جيرمان وفاز كل منهما مرتين والأهداف 5/8 لمصلحة الباريسي، ومن سوء طالع متصدر الدوري الفرنسي أنه خسر آخر ثلاث مباريات في تركيا، وفي الآن ذاته لم يفز غلطة سراي في آخر ثماني مباريات أوروبية في أرضه مكتفياً بثلاثة تعادلات.

• أربع مواجهات جمعت توتنهام مع بايرن ميونيخ، ففاز البايرن مرتين مقابل تعادل وخسارة والأهداف 6/4 للبايرن.

وفاز النجم الأحمر في مبارياته الخمس التي استقبل فيها الأندية اليونانية، وعلى الضفة الأخرى واجه أولمبياكوس الأندية الصربية أربع مرات ففاز مرتين مقابل تعادل وخسارة، ولم يفز النجم الأحمر في آخر ست مباريات أوروبية واللقــاء ســيكون الأول بينهمــا.

• لم يخسر أتلانتا في آخر 12 مباراة في أرضه، وزار شاختار الأندية الإيطالية 11 مرة واكتفى بفوز وحيد مقابل 8 هزائم، وسيكون لقاؤهما الأول، كما سيكون لقاء السيتي مع دينامو زغرب الأول أيضاً، ولم يسبق للنادي الكرواتي أن حقق الفوز في آخر 12 مباراة أوروبية خارج أرضه وعجز عن التسجيل في عشر من المباريات المذكورة.

• التقى اليوفي مع ليفركوزن في المسابقة موسم 2001/2002 وفاز اليوفي 4/صفر ثم خسر 1/3، وفي المباريات الخمس الأخيرة للسيدة العجوز أمام الضيوف الألمان فاز مرة واحدة مقابل تعادلين وخسارتين.

ولم يفز ليفركوزن في آخر خمس مباريات على الأراضي الإيطالية مكتفياً بتعادل وحيد، والتقى لوكوموتيف موسكو مع أتلتيكو مدريد ثلاث مرات فتعادل مرة وخسر مرتين، وسبق للنادي الروسي أن استقبل الإسبان تسع مرات ففاز مرتين وخسر خمساً، وعلى الجانب الآخر لم يخسر الروخي بلانكوس على الأراضي الروسية في ست مباريات محققاً الفوز في أربع منها.