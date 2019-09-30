اقتصاد

«محروقات» لـ«الوطن»: تخصيص الأعزب في دمشق بكمية 200 لتر بالسعر الصناعي مع شرط!

| رامز محفوظ

الثلاثاء, 01-10-2019

كشف مصدر مسؤول في شركة المحروقات لـ«الوطن» أن فرع دمشق بدأ حالياً بتوزيع مادة مازوت التدفئة للأعزب في دمشق بالسعر الصناعي، أي بسعر 296 للتر الواحد، بشرط أن يتقدم المواطن الأعزب سواء كان سورياً أو غير سوري بإثبات إقامة لشركة المحروقات، مشيراً إلى أن مخصصات الأعزب هي 200 لتر فقط، ويحصل عليها بالسعر الصناعي حصراً.
وبالنسبة لموضوع تخصيصه بكمية 50 لتراً بالسعر المدعوم، لفت المصدر إلى أن تزويد الأعزب بمادة مازوت التدفئة بالسعر المدعوم هو موضوع قيد الدراسة، ولم يصدر حتى تاريخه أي قرار بهذا الخصوص من شركة المحروقات.
وأشار المصدر إلى أن مادة مازوت التدفئة متوافرة والمخازين جيدة وليس هناك أي نقص في المادة، مبيناً أن أي عائلة سجلت على المادة ستحصل عليها.
هذا وكان قد أكد مدير عام الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية «محروقات» مصطفى حصوية بأنه يمكن للشخص الأعزب التسجيل للحصول على مازوت التدفئة، وذلك بعد إثبات الإقامة وتقديمها إلى لجنة المحروقات في المحافظة التي بدورها تعد قائمة خاصة بهم يمكن من خلالها منحهم 50 لتراً فقط.
وبخصوص توزيع مازوت التدفئة في القنيطرة بين المصدر أن آلية التسجيل على المادة في القنيطرة تختلف عن دمشق، لافتاً أنه في محافظة القنيطرة تم تفعيل البطاقات الذكية جميعها هناك لكونها تتألف من عدة قرى، ويتم توزيع المازوت على العائلات من خلال سيارات التوزيع التي توزع المادة على القرى بالتسلسل بكمية 100 لتر للعائلة الواحدة.

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