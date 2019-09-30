برجك اليوم – الثلاثاء 01 تشرين الأول 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان لا تترك أي أزمة مفتوحة وعزز شعورك بالمسؤولية وانتبه إلى كل الأمور بعقل يسمع النصائح، واعتمد على مساعدات فحظوظك تمنحك صداقات مساعدة وداعمة لمواقفك.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار لا تكن متطلباً لدرجة الكمال فالناس كلهم معرضون للخطأ وليس من أحد كامل، فقد تضايقك العصبية اليوم فحاول إعادة ترتيب علاقتك بمن تحب ولا تعاتب.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران قد تشعر أحياناً أن من حولك من زملاء العمل يقيمون عملك وهذا شعور سيضايقك، فابذل جهدك في مكانه المناسب بعيداً عن الانشغال بالهاتف أو بالزيارات.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز اعتبر هذا اليوم مناسباً لتوضيح بعض النقاط ولتسوية الخلافات وباستطاعتك دعم علاقاتك وتوطيد الروابط وحتى تصحيح المواقف التي أفسدتها بعصبيتك سابقاً.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب قد تفتقد السلام أو تقع في خيبة أمل أو تفاجأ ببرود أو جفاء وقد يكون الأمر عائلياً أو تشعر ببعض الضياع أو القلق والسبب صحي أو عائلي انتبه إلى صحتك أو قراراتك.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول أنت من الأشخاص الذين يأخذون قراراتك بتسرع ولذلك اليوم خذ قراراتك بعد استشارة وبمحبة، فقد تبدأ يومك بفرح وتفاؤل لأنك تستلم إدارة أمورك وزمام السلطة من جديد.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول قد تقبض مستحقات مؤجلة أو تعرف نجاحاً أو أرباحاً أو تتحرر من ضغط رافقك سابقاً، ولكن حاول تقليل الإسراف قدر المستطاع فأنت تملك القدرة اللازمة للتغلب على صعوبة تواجهك.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني تدخل شهراً جديداً تحل فيه أغلب مشاكلك. فأنت تقوم بدور فعال بعيداً عن التصرفات العشوائية مستخدماً قرارات قد تغير الأمور من حولك لأنها تتسم بالحكمة والهدوء والدبلوماسية.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول أخرج من حالة الصمت وتكلم عن مشاعرك وعن ألمك لمن تثق به ولا تزد متاعبك بعصبيتك أو انفعالك بأخبار أو غيره أو شك أو انشغالات عملية تبعدك عن العواطف مما يستدعي عتاب.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني يوم جيد للتواصل والتفاهم والتنقلات وللأخبار الحلوة يرافق التفاؤل خطواتك، فقد تتعرف على شخص جديد أو تلتقي بصديق قديم يحمل لك خير عملي تحاوره وتهتم به.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط لاحظ أنك تثير غيرة من حولك ومن الطبيعي أن تجد أحياناً أشخاصاً يعادونك أو يعرقلون مشاريعك فحاول أن تتخطى أي حدث صغير أو نقاش حاد ولا تضخم الأمور الصغيرة.