سورية

ساغلار: أردوغان يعرقل حل الأزمة السورية

| وكالات

الثلاثاء, 01-10-2019

أكد وزير الثقافة التركي السابق فكري ساغلار، أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان يعرقل حل الأزمة في سورية، وأن دعمه للإرهابيين هو السبب وراء اعتراضه على أية عملية عسكرية للجيش العربي السوري في محافظة إدلب.
وأوضح ساغلار في حديث لقناة «تيليه1» التلفزيونية أمس، حسب وكالة «سانا»، أن دعم نظام أردوغان الإرهابيين في سورية ولاسيما في إدلب هو السبب وراء اعتراضه على أي عمل عسكري للجيش السوري في تلك المحافظة التي يوجد فيها عشرات الآلاف من الإرهابيين معظمهم أجانب.
ودعا ساغلار أردوغان إلى الحوار مع الدولة السورية، إن كان صادقا في حديثه عن تأييده لوحدة التراب والسيادة السورية.
وشدد ساغلار على ضرورة التصدي لسياسات أردوغان الخطيرة على الصعيدين الداخلي والخارجي قبل أن يدمر تركيا من أجل استمرار حكمه المعادي لأبسط معايير حقوق الإنسان والديمقراطية.
وكان أردوغان استغل محاولة الانقلاب عام 2016 وشن حملة اعتقالات وإقالات واسعة طالت عشرات آلاف الأتراك في جميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية إضافة إلى قمع حرية الصحافة وإغلاق العديد من الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الالكترونية وصولا إلى فرض حالة الطوارئ وذلك لتحقيق أهدافه في التخلص من خصومه وإحكام قبضته على البلاد.

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