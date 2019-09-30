رئيس الحكومة يوافق على تقسيط ديون الكهرباء لفلاحي الحسكة

وافق رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، على تزويد فرع جامعة الفرات بالحسكة بالكهرباء، وتم الطلب من وزارة الكهرباء تقسيط ديون الفلاحين من أبناء محافظة الحسكة، وتكليف محافظها إعداد قائمة بطلبات الفلاحين المقترضين مبالغ أكثر من خمسة ملايين ليرة، لعرضها على مجلس الوزراء لمعالجتها.

موافقة خميس جاءت خلال لقائه أمس أعضاء مجلس الشعب عن محافظة الحسكة، حيث جرى بحث أهمية الدور التكاملي بين الجهات الحكومية وممثلي الشعب، بالمحافظة لتحسين الواقع الخدمي.

وحسب بيان تلقت «الوطن» نسخة منه، فقد تركزت الطروحات خلال اللقاء حول معالجة بعض حالات القروض المتعثرة لدى المصرف الزراعي، وتقسيط ديون الفلاحين المستحقة لوزارة الكهرباء ومعالجة ملف أراضي الدولة المزروعة، وزيادة الشعب الصفية «مسبقة الصنع»، لاستيعاب أكبر عدد من التلاميذ، وتفعيل عيادات الأسنان الجاهزة، وجناح معالجة الأورام في مشفى القامشلي، ودعم مجلس المدينة بالآليات وإعادة تأهيل خط مياه الشرب المغذي لمدينة الحسكة، ومنح قروض في مجال الري الحديث.

خميس لفت إلى أن الدولة قدمت جميع التسهيلات والمحفزات لاستلام محصول القمح من الفلاحين عبر المراكز المعتمدة.