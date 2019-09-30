الأولى

152 أخرى قيد الحل.. تصفية 368 جمعية سكنية معظمها في دمشق

| صالح حميدي

الثلاثاء, 01-10-2019

كشف بيان صادر عن الاتحاد العام للتعاون السكني أن مجموع مدفوعات الأعضاء في الجمعيات السكنية التابعة له بلغت 197 مليار ليرة ولا تشمل جمعيات إدلب والرقة ودير الزور. وبلغ عدد الجمعيات التي تم الانتهاء من حلها وتصفيتها 368 جلّها بدمشق بواقع 245 جمعية، تليها ريفها 81 جمعية، في حين المقترح حلها وتصفيتها 152 جمعية، منها 43 في ريف دمشق و42 في اللاذقية.
وأوضح البيان الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه حول واقع حركة التعاون السكني أن مدفوعات أعضاء جمعيات محافظة حلب كانت الأكبر فبلغت 65.3 مليار ليرة ثم ريف دمشق 41.4 ملياراً وبعدها حمص بنحو 37 ملياراً وسجلت مدفوعات أعضائه في باقي المحافظات أرقاماً من 14 ملياراً وما دون وصولاً إلى مليار ليرة.
وأكد البيان أنه بلغ مجموع المشروعات الإنشائية المنفذة من الجمعيات 202.5 مليار ليرة، تم دفع أكثر هذه المبالغ على المشاريع السكنية في حلب فبلغت قيمتها 62.8 مليار ليرة، ثم بدمشق وقيمتها 55.8 ملياراً.

مقالات ذات صلة

الثلاثاء, 01-10-2019

تركيا «تدرس» تكرار «سيناريو عفرين» في إدلب و«النصرة» تحذرها من «فوضى أمنية»! … الجيش يحذر من استمرار التصعيد ويرد على خروقات إرهابيي «خفض التصعيد»

الثلاثاء, 01-10-2019

باسم حقوق الإنسان

الثلاثاء, 01-10-2019

«الدستورية» على طاولة مجلس الأمن وبيدرسون: نحن مجرد ميسر … الجعفري: نتطلع للعمل مع وطنيين يسعون إلى شراكة حقيقية

الثلاثاء, 01-10-2019

بدر: لم نرَ قضية فساد واحدة عرضت علينا.. بكر: لم يبقَ إلا أن ينظموا نقابة للمتسولين … القادري من «الشعب»: لا عدد حقيقياً للأسر المحتاجة وقضية «الرحمة» بالقضاء

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock