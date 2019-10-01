غابت كرة القدم ولم تغب الألعاب في نادي المجد … الخراط: الإمكانيات المالية تعوقنا وهدفنا العودة للممتاز

لم تكن أيام المجد الأخيرة سارة، فهبوط فريق كرة القدم إلى الدرجة الأولى ألقى بظلال ثقيلة على الإدارة التي تواجه من يتربص بها، وبكل الأحوال فإن نادي المجد في موقف لا يحمد عقباه لأن الناس تنظر إلى كرة القدم في النادي بعيداً عن أي لعبة أخرى قد تكون أكثر إشراقاً وإضاءة ولها إنجازات عربية وآسيوية.

ومن الطبيعي في هذه الحالة أن نقول: إذا كانت كرة القدم بخير فإن النادي بخير ولو كانت بقية ألعابه في الحضيض والعكس صحيح.

إدارة النادي تقول إنها فعلت ما بوسعها وقدمت لكل ألعاب النادي ما تستطيع أن تقدمه وفق ميزانيتها دون زيادة أو نقصان.

هناك الكثير من الأمور التي يمكن طرحها مع رئيس مجلس إدارة النادي المهندس فايز الخراط حول كرة القدم وحول الاستثمار وحول الألعاب الرياضية الأخرى، لكن السؤال الأهم الذي سألناه للخراط: هل أنت متهم؟ والإجابات كاملة بالتفاصيل التالية..

متهم هل أنت متهم؟بأي شيء!

البعض يروج في مواقع التواصل الاجتماعي أنك سبب هبوط كرة النادي إلى الدرجة الأولى وأمور أخرى؟

الهبوط يتحمله الجميع وهذا بعرف كرة القدم، لا يمكن أن يتحمله أحد وحده، لكن أؤكد أن الحظ وعدم التوفيق رافقا الفريق منذ البداية، وعلى سبيل المثال أضعنا خمس ركلات جزاء كانت كافية لو سجلت أن يكون الفريق بموقع مريح، أمر آخر، أغلب الفرق وخصوصاً المهددة نالت من فريق الحرفيين ست نقاط، ونحن لم نحصل إلا على نقطة واحدة منه، وأضعنا ركلة جزاء، فهل تتحمل الإدارة هذا الأمر الفني؟! نحن لا نلوم أحداً، لكن نعتبر أن الفريق افتقد الحظ والتوفيق.

البعض يعتبر أن النادي (بخيل) بدعم الفريق مالياً؟

صرفنا على الفريق سبعين مليون ليرة، وهذه إمكانيات النادي، ليس لنا مداخيل إضافية ولا ريوع مباريات ولا يوجد داعمون ولا ممولون، نسير ضمن إمكانيات النادي، وما دفعناه هذا الموسم أكبر مما دفعته بعض الأندية التي بقيت بالدوري، هذا من جهة، أما من جهة أخرى فقد دفعنا كل مستحقات الفريق من عقود ورواتب بمواعيدها وإن تأخرنا أحياناً ليوم أو يومين فذلك يعود لتأخر التحويل المالي إلى الإدارة من المستثمر.

أعتقد أننا كإدارة قدمنا ما يفرضه علينا واجبنا المهني، لكن الفريق لم يحالفه التوفيق هذا الموسم.

ملايين

البعض يلومكم على عدم تعويض اللاعبين المغادرين بلاعبين من المستوى نفسه؟

أولاً: لاعبو الفريق جيدون وقدموا عروضاً جيدة ومستوى لافتاً، ثانياً: وهو الأهم أن السباق نحو العقود التي رفعتها بعض الأندية جعل اللاعبين يطلبون مبالغ خيالية نحن غير قادرين على تأمينها، فهل يقارن نادي المجد بنادٍ آخر دفع على كرة القدم أكثر من أربعمئة مليون ليرة؟! هذه المشكلة نحن عاجزون عن حلها، ولا أظن أن أي أحد بنادي المجد من داخل الإدارة أو من خارجها قادر على إيجاد الحلول لشراء لاعب بعشرين أو ثلاثين مليون ليرة أو أسعار كانت أكبر من ذلك، والحقيقة التي لا يجب أن تغيب عن بال أحد أن أقل فريق بدوري الدرجة الممتازة بحاجة إلى ثلاثمئة مليون ليرة على أقل تقدير.

وهذا الموسم، كيف ترى فريق كرتكم؟

حضرنا الفريق بشكل جيد، ودعمناه بعدد جيد من اللاعبين الجدد من الأندية الأخرى أبرزهم: عبد المعطي كياري وأديب عيسى، وعماد المنجد واسترجعنا إياد عويد وجددنا عقد رجا رافع، كما تم ترفيع عدد من لاعبي الشباب الموهوبين، وهدفنا العودة إلى الدرجة الممتازة.

هل قواعدكم بخير، وكيف تجدها؟

شبابنا بالممتاز، وقواعدنا جيدة، وفرقنا كلها منافسة ببطولات دمشق، ومعروف عن نادي المجد قوة قواعده من فرق الصغار وصولاً لفرق الفئات العمرية وذلك بفضل اهتمام الإدارة وجودة مدربينا وإخلاصهم.

ألعاب أخرى

يُقال إن ناديكم يقتصر على لعبتين أو ثلاث وباقي الألعاب خلبية؟

هذا الكلام للتسويق ضد الإدارة، ونحن نتحدث بالأرقام والبطولات، نادينا يضم ثماني ألعاب بعضها متفوق على الصعيد الخارجي، وقد حقق لاعبنا بالشطرنج طلال الزعيم نتائج جيدة ومتميزة في البطولات العربية والآسيوية، وكذلك حقق لاعبونا بالتايكواندو بطولات عديدة على مستوى الجمهورية ومراكز متقدمة في البطولات الدولية والعربية.

وأبطالنا في الكاراتيه والمصارعة والتربية البدنية والسباحة والبلياردو متفوقون في بطولات الجمهورية بكل الفئات.

الاستثمار

ما حقيقة الاستثمار، وهل الخلافات مع المستثمر مستمرة؟

ضمن مظلة القانون ليس لنا أي خلاف مع أحد، بعد أن نال النادي ملكية أرضه وافق مجلس محافظة دمشق على تنفيذ كل بنود العقد الموقع مع المستثمر، وتم تشكيل لجنة خاصة لدراسة مخالفات المستثمر على العقد، وسيتم تعديل العقد الاستثماري وفق الواقع الميداني الجديد.

الانتخابات

كيف استعدادكم للانتخابات القادمة؟

أمورنا جيدة وكذلك أوضاع النادي، ولا يوجد أي ملاحظة تفتيشية أو ديون على النادي، نحن لسنا متمسكين بالإدارة، ونتمنى أن تفرز الانتخابات الأفضل والأكفأ، وسنمد أيدينا بالعون لكل من يخلفنا في الإدارة، وإذا استمررنا فسنعمل بكل جهد على إعادة الفريق إلى الدرجة الممتازة وتطوير بقية الألعاب الرياضية في النادي.

هناك فئة تعارض وجود إدارتكم واستمرارها بالنادي؟

نحن غير متمسكين بشيء، ثانياً: ونعرف أن هناك من (يشوش) على الإدارة وهؤلاء موجودون دائماً، وهم ضد أي إدارة ستأتي، ونتمنى من هؤلاء أن يكونوا فاعلين بدعم النادي وإدارته بغض النظر عن الأشخاص والأسماء، وهذا أفضل من أن يكونوا سلبيين، لأن الأهم دوماً هو مصلحة النادي وهو فوق الجميع.