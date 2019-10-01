السورية الليبية توضح: تمت مطالبة الشركة بـ65 مليون ليرة وليس تغريمها علماً أن قيمة العقد 6.5 ملايين ل.س 

السيد رئيس تحرير جريدة «الوطن» المحترم

تحية طيبة:

تهديكم الشركة السورية الليبية للاستثمارات الصناعية والزراعية أطيب تحياتها وترجو لكم المزيد من التقدم في خدمة الإعلام الوطني.

وفي هذا السياق نشير إلى ما ورد في صحيفتكم عدد رقم 3235 تاريخ 23/9/2019 المنشور في الصفحة رقم /6/ تحت عنوان تقرير تفتيشي يغرم شركة بـ65 مليون ليرة سورية.

نوضح ما يلي:

1- تمت الإشارة إلى أنه تم صرف مبلغ 65 مليون ليرة سورية استحقاقات للمتعهد والحقيقة أن القيمة الإجمالية للعقد المبرم لبئر الهيت بلغت /6536250/ ل.س فقط ستة ملايين وخمسمئة وستة وثلاثون ألفاً ومئتان وخمسون ليرة سورية.

2- إن الشركة السورية الليبية قد قامت بتنفيذ مئات الآبار في محافظة السويداء وفق أعلى المواصفات الفنية ومنها بئر الهيت الذي جرى الحديث عنه وتم استلامه استلاماً مؤقتاً ونهائياً كما ورد في التقرير بعد إجراء تجربة ضخ ناجحة لمدة 72 ساعة.

3- تم إعداد التقرير من مفتش الهيئة المركزية وتشكيل لجان خبرة (محايدة حسب التقرير) من دون إعلام الشركة وإن ما جرى فقط هو توجيه سؤال خطي للشركة تمت الإجابة عنه في حينه لم تدع الشركة إلى المشاركة أو الاطلاع على أعمال هذه اللجان.

4- خلص تقرير الهيئة بناء على المعطيات المقدمة من مفتش الهيئة إلى مطالبة الشركة بمبلغ 65 مليون ليرة سورية وليس إلى تغريمها كما ورد في المانشيت لعنوان المقال علماً بأن القيمة الإجمالية للعقد المبرم مع هيئة الموارد المائية بالسويداء بما يخص بئر الهيت يبلغ /6536250/ ل.س فقط ستة ملايين وخمسمئة وستة وثلاثون ألفاً ومئتان وخمسون ليرة سورية حسب الكشف النهائي للبئر.

5- تم الانتهاء من أعمال الحفر والإكساء والتجريب للبئر بتاريخ 24/6/2008 بحضور كامل أعضاء لجان الإشراف والمحاضر توثق ذلك وعاودت هيئة الموارد المائية بالسويداء استثمار البئر بعد مرور أكثر من عامين على الانتهاء وقامت بالعديد من الإجراءات الخاصة بتعزيل البئر بحفارة دق، الأمر الذي تسبب في مشاكل فنية كانت الشركة قد أوضحت ذلك بمراسلاتها مع الهيئة.

أخيراً تقدمت الشركة باعتراض كلي على ما ورد في تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بخصوص مسؤوليتها عن واقع البئر بعد قيام هيئة الموارد المائية بإجراءات تعزيل وتنزيل مضخات وغيرها مع ما تحمله هذه الإجراءات من مشاكل فنية على البئر وخاصة أن التقرير لم يوضح إطلاقاً أين كانت العيوب المخفية.

وعليه تؤكد الشركة تعاونها الكامل مع أي جهات رقابية للوصول إلى حقيقة ما جرى والاستعانة بلجان فنية محايدة من خارج الجهات الملزمة لتحديد المسؤوليات والتوسع بالتحقيق للوصول إلى الحقيقة.

المدير العام الدكتور المهندس غالب بياسي