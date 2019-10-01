امتحان ودي مهم للأولمبي

نسمة خريفية ضرورية قبل العاصفة الشتوية لمنتخبنا الأولمبي لكرة القدم على طريق إعداده القوي لخوض النهائيات الآسيوية في الملاعب التايلندية مطلع العام المقبل والخطوة التجريبية القادمة هذه المرة ستكون في دولة الإمارات التي ستستضيف في الفترة الواقعة بين 13 إلى 19 من شهر تشرين الثاني المقبل دورتها الدولية الكروية التي دعت إليها 6 منتخبات بارزة تأهلت بكاملها إلى نهائيات بطولة آسيا الأولمبية تحت 23 سنة، والمنتخبات الستة المشاركة هي: السعودية والبحرين وكوريا الجنوبية وأوزبكستان إضافة لمنتخبنا والمنتخب المستضيف واللافت هنا أن المنتخب السعودي وقع في مجموعة منتخبنا الأولمبي وحرصت اللجنة المنظمة للبطولة تفادي المواجهة بين المنتخبين ووفقا لذلك فإن، منتخبنا سيلعب في بطولة الإمارات 4 مباريات فقط وليس 5 كما كان مفترضاً.

وفي كل الأحوال ستكون البطولة فرصة جيدة لمدربنا أيمن الحكيم لمشاهدة ومتابعة المنتخب السعودي قبل مواجهتنا الرسمية معه في تايلند وهو الذي كان قد طالب خلال معسكر المنتخب الأخير في العاصمة الأردنية عمان بضرورة تأمين مباراة ودية لمنتخبنا قبيل موعد السفر للنهائيات مع منتخب شرق آسيوي فتحقق مراده مباشرة لكونه سيواجه أوزبكستان وكوريا الجنوبية في بطولة الإمارات!

وذكرت مصادر مقربة من مدربنا أن الحكيم شرع منذ فترة ليست ببعيدة بالبحث عن مواهب سورية مغتربة لاستقطابها وتركزت جهوده الأخيرة في مساعيه لضم وجوه بارزة محترفة في الدوريات الأوروبية من أصول سورية أبرزها عبد المنان خليل وأنطونيوس بحداكي وسيمون أمين مع الإشارة إلى أن الحكيم يلقى من الجهات المعنية كل التسهيلات الخاصة باستصدار بطاقات الهوية وجوازات السفر والأوراق الرسمية الأخرى لكل وافد جديد لصفوف منتخبنا المغادر بعد أسبوع من الآن للبحرين لإقامة معسكره التدريبي فيها لمدة أسبوع كامل يلعب خلاله مرتين مع مستضيفه البحريني يومي10 و14 من شهر تشرين الجاري.

وعلمت «الوطن» أن 4 من أبرز لاعبي منتخبنا الأولمبي لن يكونوا في طائرة المنتخب المغادرة للبحرين بسبب التحاقهم مع منتخبنا الأول المتأهب لمواجهة جزر المالديف يوم 15 من هذا الشهر، وأبرزهم خالد كردغلي ومحمد كواية ومحمد الأحمد على حين تأكد سفر الحارس وليم غنام مع الأولمبي لكونه الحارس الأول فيه، وكان من الصعب جداً لمدربنا الحكيم بإعارته لمنتخب الرجال في مبارياته القادمة بالتصفيات المشتركة لأنه سيكون الحارس الثالث مع منتخب الرجال على حين هو الحارس الأساسي الذي يعول عليه مدربه أيمن حكيم!!