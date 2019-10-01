فارسا السوبر الأوروبي للتعويض في الشامبيونزليغ … الإنتر رحلته شاقة لتغيير معالم التاريخ

تختتم اليوم مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لأهم مسابقة على صعيد الأندية في العالم الشامبيونزليغ، فتقام المباريات الخاصة بالمجموعات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، والمباراة الأقوى تلك التي تجمع برشلونة مع أنتر ميلان على أرضية ملعب كامب نو، حيث يتطلع النيرازوري لكتابة تاريخ جديد عندما يزور ملعباً صعباً استعصى التسجيل عليه، وكما نعلم يتطلع الناديان لتسجيل الفوز الأول بعد اكتفائهما بالتعادل في الجولة الأولى، مع فارق أن البرشا تعادل أمام ثمانين الفاً من مشجعي دورتموند، بينما تعادل الإنتر يعد مخيباً أمام ضيفه سلافيا براغ التشيكي، واللافت في مسيرة الناديين المحلية أن الإنتر يحلق بصدارة الكالتشيو بالعلامة الكاملة في الوقت الذي أهدر فيه برشلونة عدة نقاط سهلة لم تكن مألوفة في السنوات الأخيرة.

بعيداً عن هذه المباراة الأقوى على الورق، سيكون ليفربول على موعد مع البداية الحقيقية في رحلة الدفاع عن لقبه بعد العثرة في المحطة الأولى أمام نابولي، وخصمه اليوم سالزبورغ النمساوي وهي مباراة طابقية بكل معنى الكلمة وخصوصاً اذا كان ثلاثي ليفربول الهجومي صلاح وماني وفيرمينيو بيومهم، وليس ليفربول وحده يبحث عن الانطلاقة الحقيقية من بين المرشحين للعب دور متقدم في المسابقة، إذ إن نادي تشيلسي يزور ليل الفرنسي على وقع الخسارة في المباراة الأولى أمام فالنسيا، والمستوى الذي يقدمه البلوز يستحق عليه أكثر مما هو عليه حتى الآن سواء على الصعيد المحلي أم الأوروبي، وخسارته أمام الخفافيش الإسبان كان ممكناً تلافيها لو سجل ركلة الجزاء المتأخرة التي أتيحت له، فكتب عليه الانحناء وبات موقفه صعباً ولا مجال لإهدار المزيد من النقاط.

سماوي الجنوب في إيطاليا يرحل إلى بلجيكا بهدف التشبث بصدارة المجموعة الخامسة بعد النقاط الثلاث الغالية التي حازها من فم ليفربول الذي سجل العلامة الكاملة في الدوري المحلي، وكان جينك البلجيكي قد تعرض لخسارة كبيرة أمام سالزبورغ النمساوي ما يجعله تحت ضغط جماهيره.

برنامج المباريات

يتقابل ضمن المجموعة الخامسة جينك البلجيكي مع نابولي الايطالي وليفربول الإنكليزي مع سالزبورغ النمساوي.

ويتواجه ضمن المجموعة السادسة سلافيا براغ التشيكي مع دورتموند الألماني وبرشلونة الإسباني مع الإنتر الايطالي.

ويلتقي ضمن المجموعة السابعة لايبزغ الألماني مع ليون الفرنسي وزينيت الروسي مع بنفيكا البرتغالي.

ويلعب ضمن المجموعة الثامنة ليل الفرنسي مع تشيلسي الإنكليزي وفالنسيا الإسباني مع آياكس الهولندي.

جميع المباريات تقام بداية من العاشرة باستثناء مباراتي سلافيا براغ مع دورتموند وجينك مع نابولي اللتين تنطلقان بداية من الثامنة إلا خمس دقائق.

قبل الصافرة

زار نابولي الأندية البلجيكية ثلاث مرات، ففاز مرة وخسر اثنتين، والتقى جينك مع الأندية الإيطالية أربع مرات فاز بنصفها مقابل تعادل وخسارة، ولم يفز نابولي في ست مباريات أوروبية خارج أرضه، واللقاء سيكون الأول بينهما.

التقى ليفربول مع الأندية النمساوية 6 مرات، ففاز بأربع مقابل تعادل وخسارة، والريدز لم يخسر بملعبه في آخر 22 مباراة أوروبية كما أنه لم يتلق أي هدف في آخر خمس مباريات أوروبية أمام النجم الأحمر ونابولي والبايرن وبورتو وبرشلونة، واللقاء سيكون الأول بينهما.

لم يفز سلافيا براغ في ست مباريات أوروبية أخيرة تعادل بنصفها، ولم يسجل دورتموند في آخر 3 مباريات أوروبية واللقاء سيكون الأول بينهما، علماً أن دورتموند لم يخسر أمام الأندية التشيكية في خمس مباريات محققاً الفوز بثلاث منها.

ثمانية لقاءات جمعت برشلونة مع الإنتر شهدت فوز البرشا بنصفها مقابل خسارة وحيدة، ولم يسجل الإنتر في الزيارات الأربع لملعب الجحيم كامب نو، كما أن ميسي لم يسجل بمرمى الإنتر وهو مرشح اليوم للغياب، ولا يخفى على أحد أن كونتي كان مدرب تشيلسي عندما خرج على يد برشلونة من دور الستة عشر لنسخة 2017-2018.

لعب لايبزغ في فرنسا أربع مباريات، ففاز في مباراتين مقابل تعادل وخسارة، ولم يفز ليون في آخر أربع مباريات لعبها على الأراضي الألمانية مكتفياً بتعادلين والمواجهة ستكون الأولى بينهما.

التقى زينيت مع بنفيكا ست مرات، ففاز كل منهما بثلاث والأهداف 7/7، والمباريات التي جرت بينهما في روسيا شهدت فوز بنفيكا مرة مقابل خسارتين ويحسب لزينيت أنه فاز في المباريات الأربع الأخيرة بأرضه، وسبق لبنفيكا أن زار الأندية الروسية تسع مرات حقق فوزين مقابل خمس خسارات.

التقى تشيلسي مع الأندية الفرنسية في فرنسا ثماني مرات، فحقق فوزاً يتيماً مقابل خمس خسارات، ولم يفز ليل في تسع مباريات أوروبية على أرضه وكلاهما خسر في جولة الافتتاح واللقاء الأول بينهما.

تعادل فالنسيا مع أياكس في اللقاءين السابقين بينهما، ولم يخسر فالنسيا بملعبه أمام الأندية الهولندية محققاً أربعة انتصارات مقابل تعادلين، وكان فالنسيا قد حقق الفوز افتتاحاً بأرض تشيلسي 1/صفر في الوقت الذي حقق فيه أياكس الفوز على ليل بثلاثية نظيفة.