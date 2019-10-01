خضر لـ«الوطن»: أجرينا 1000 عملية جراحية منذ بداية العام … أطباء «سوريون وإيطاليون» يجرون عمليات نوعية في مشفى جراحة القلب في دمشق

كشف مدير مشفى جراحة القلب الجامعي حسام خضر لـ«الوطن» أنه تم إجراء 1000 عملية جراحة قلب للكبار والأطفال منذ بداية العام حتى تاريخه، مع استقبال جميع الحالات الإسعافية وإجراء العمليات بشكل سريع وآني دون انتظار الدور بالنسبة للحالات الأخرى التي تستقبلها مشفى جراحة القلب، مضيفاً: إنه يتم يومياً إجراء لا يقل عن 5 عمليات قلب.

وأكد خضر عدم وجود أي نقص في الأدوية اللازمة لعمل المشفى في مختلف الأقسام والغرف بما فيها غرف العناية المشددة ولاسيما الحالات الإسعافية، مبيناً أن جميع المستلزمات الطبية أصبحت تؤمن عن طريق وزارة الصحة.

كما كشف مدير مشفى جراحة القلب عن زيارة وفد طبي من إيطاليا إلى المشفى الشهر القادم لإجراء عمليات نوعية مشتركة بين الأطباء السوريين والإيطاليين، بهدف الاستفادة من خبرات الجانب الإيطالي في إجراء العمليات المعقدة، مع تأمين جميع التجهيزات والمستلزمات للقيام بمثل هذه العمليات النوعية، علما أن الوفد سبق أن زار المشفى منذ أشهر.

وقال خضر إن هناك تنسيقاً كبيراً مع الأطباء الإيطاليين على صعيد إجراء عمليات تبادل الأوعية و«فونتان» إضافة إلى تجهيز حالات معينة نوعية بين الأطباء السوريين والايطاليين وإمكانية إجرائها وإجراء الحالات غير الروتينية، مضيفاً إن الوفد يضم أفضل جراحي الأطفال على مستوى أوروبا، ليصار إلى التواصل معه والاستفادة من خبرتهم ومهارة الوفد الإيطالي بهدف زيادة الخبرة للأطباء السوريين والاطلاع على آلية العمل.

ولفت خضر إلى أن عدد الأطباء كاف في المشفى، ولاسيما مع وجود 17 جراح قلب، إضافة إلى أطباء التخدير وأطباء المخبر، علماً أن العدد الإجمالي يتجاوز الـ50 طبيباً إضافة إلى الاعتماد على طلاب الدراسات العليا، مشيراً إلى أن العمليات مجانية، وشبه مجانية في القسم الخاص ضمن المشفى، علما أن العمليات العاجلة تجرى مباشرة.

وأشار خضر إلى وجود 130 سريراً ضمن المشفى، كما يوجد 6 غرف عمليات للكبار والأطفال، و15 سرير عناية مشددة، إضافة إلى مخبري قسطرة قلبية ناهيك عن غرف المخابر.

وأكد مدير عام مشفى جراحة القلب وجود مشروع توسعة في مشفى جراحة القلب يتضمن زيادة عدد الغرف بمعدل 16 غرفة جديدة مؤمنة بكل التجهيزات والمستلزمات الطبية والكادر اللازمة لعمل هذه الغرف، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تكون في الخدمة خلال الشهر الأول من العام القادم

وأشار خضر إلى أن كلفة المشروع تصل إلى 250 مليون ليرة والهدف منه زيادة نوعية الخدمات المقدمة وتجهيز الغرف لتكون من أفضل الغرف ضمن المشافي السورية، مع استكمال أعمال التأهيل ضمن المشفى وتحسين واقع الخدمات.