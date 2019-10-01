٤ أطباء فقط يتناوبون على ١١ مركزاً في منطقة القنيطرة الصحية! … 7 غرقى من السباحة في السدود لعدم وجود «غطاس»

تغيّب عن اجتماع مجلس منطقة القنيطرة الصحية إدارة مشفى أباظة ونقيب الأطباء البيطريين وخمسة رؤساء بلديات وانشغل عضو المكتب التنفيذي المختص باجتماع آخر.

وكشف رئيس المنطقة منهال حسون عن افتتاح ثلاثة مراكز صحية في ريف المحافظة بهدف توفير الخدمات الصحية المناسبة في قرى مسحرة وأم باطنة والحميدية بعد رفدها بالكادر الطبي والتجهيزات اللازمة والأدوية المزمنة، مشيراً إلى وجود أربعة أطباء فقط يتناوبون على تخديم ١١ مركزاً صحياً وذلك بسبب النقص الكبير بعدد الأطباء.

ومن جانبه أوضح مدير صحة القنيطرة عوض العلي توفر الخدمة الصحية بكافة المراكز على أرض المحافظة أو بتجمعات النازحين بدمشق وريفها والتي تم تزويدها بالأدوية المزمنة بعد استلام مخصصات المديرية من الوزارة، منوها بحملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي والتي أطلقتها المديرية اليوم (الثلاثاء) وذلك بعد التجاوب الذي أبداه أبناء المحافظة خلال الحملة السابقة بعد كسر الحاجز الذي كان عائقاً ومنع النساء من مراجعة المراكز الصحية حيث لوحظ وجود حالات تم تحويلها لمتابعة العلاج بالمراكز المتخصصة.

وأشار العلي إلى العمل على إحداث مركز متخصص لأمراض التلاسيميا على أرض المحافظة ومن المتوقع الإقلاع به مطلع العام القادم بعد التجاوب الذي أبدته وزارة الصحة واستعدادها لتأمين كافة تجهيزات المركز والذي سيفتتح في مركز الباسل بخان أرنبة، مؤكداً تكليف عدد من كوادر المديرية للتدريب واكتساب الخبرة الكافية من مركز التلاسيميا في صحة دمشق وحاليا المديرية تعمل على حصر أعداد المرضى بدقة، نافياً وجود أمراض سارية أو معدية أو وبائية في محافظة القنيطرة.

ولفت مدير صحة القنيطرة إلى خطة الوزارة الوقائية والتثقيفية وتكليف مثقف صحي بكل مركز للتوعية من الأمراض، مشدداً على دور المديرية في الحد من الوفيات، مشيراً إلى حادثة الغرق التي راح ضحيتها طفلان أثناء السباحة في سدة مائية بعد فتح مفيض سد غدير البستان وبهما يصل عدد غرقى السباحة بالسدود إلى سبعة وذلك لعدم وجود اختصاص غطاسين (ضفادع بشرية) بالقنيطرة ويتم الاستعانة دائماً بفوج إطفاء درعا وذلك يأخذ وقتاً طويلاً، علماً أن محافظ القنيطرة يعمل على إمكانية تدريب عناصر من فوج الإطفاء والدفاع المدني وتأمين التجهيزات اللازمة لعملهم للتدخل عند الضرورة وعند وقوع حالات مشابهة.

وطالب رئيس دائرة الصحة الحيوانية بزراعة القنيطرة محمود ديب بضرورة التعاون بين مديريتي الصحة والزراعة للتوعية من مخاطر الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان (حمى ملاطية – كيسات مائية) عبر نشر بروشورات أو إقامة محاضرات أو ندوات وعبر المثقف الصحي بالمراكز الصحية.