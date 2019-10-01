شؤون محلية

متابعة إجراءات التعاقد لإكساء جزء من نهر الغمقة

الأربعاء, 02-10-2019

إشارة إلى ما نشر في صحيفة «الوطن» رقم 3228 تاريخ 17/9/2019 تحت عنوان: «البدء بمعالجة الانهيارات على نهر الغمقة بطرطوس»، نبين الآتي:
تتم حالياً متابعة إجراءات التعاقد بالتراضي مع مؤسسة الإسكان العسكرية الفرع /5/ بطرطوس مع العلم أنه يجري حالياً تنظيف وتجهيز الموقع ليتم تسليمه فور الانتهاء من إجراءات التعاقد مع المؤسسة لكونها من المؤسسات الرائدة على مستوى القطر في تنفيذ المشيدات والمرافق العامة والأبنية السكنية وهي تقوم بإكساء جزء من نهر الغمقة المار ضمن حدود جامعة طرطوس.

رئيس مجلس مدينة طرطوس – القاضي محمد خالد زين

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