محافظ اللاذقية ينذر مجلس مدينة جبلة ويمهله شهراً لمعالجة معوقات العمل

طالب محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم خلال جولة لمتابعة الواقع الخدمي في مدينة جبلة مجلس مدينة جبلة بالتركيز على الإيجابيات ومعالجة أي ثغرات تعيق العمل وتفوت الخدمة على المواطن، مشدداً بتصريحه لـ«الوطن» أن أمام المجلس مدة شهر واحد لمعالجة معوقات العمل.

وأكد السالم ضرورة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لمواكبة الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري، مؤكداً متابعة تنفيذ الأعمال الخدمية وتفعيل العمل الميداني والتواصل مع المواطن.

وتوجه السالم لمديري الجهات العامة بضرورة إعلام المحافظة بأي معوقات تعترض تنفيذ الأعمال لتلافيها بشكل فوري.

وأشار محافظ اللاذقية إلى ضرورة الانتهاء من تعزيل الفوهات المطرية وتعزيل السواقي والأقنية في محيط المدينة، مؤكداً منع وجود بايكات ومرامل ضمن المدينة، إضافة لمتابعة العمل لتحسين مدخل المدينة وإلزام أصحاب الأملاك الخاصة برؤية مجلس المدينة بهذه الغاية.

وحول عمل الأفران، شدد السالم على متابعة عمل المخابز بكل أنحاء المحافظة، داعياً عضو المكتب التنفيذي المختص إلى إغلاق أي مخبز لا يلتزم بوزن ربطة الخبز.

كما لفت السالم إلى أهمية السرعة بإنجاز الأعمال، مبيناً ضرورة تقسيم العمل بين أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة جبلة وخاصة ما يتعلق بتأهيل سوق الهال ومعالجة إشغالات الأرصفة التي تعيق حركة المرور، إضافة لمتابعة واقع الأملاك العائدة لمجلس المدينة والمخططات التنظيمية فيها.