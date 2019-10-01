التحالف السعودي يدعو «أنصار الله» للتوصل إلى حل سياسي

دعا المتحدث باسم قوات التحالف السعودي العقيد تركي المالكي حركة «أنصار الله» إلى «الانصياع للقرار الأممي وإيقاف الأعمال العدائية للتوصل إلى حل سياسي» وفق قوله.

وأعلن المالكي عن «إفشال ما سماه محاولة حوثية ضد وحدات من قوات هادي في صعدة»، مشيراً إلى أن «التحالف لن يرد على مسرحية التضليل»، على حد تعبيره.

وكان وزير الدفاع في حكومة صنعاء اللواء محمد العاطفي قد أكد أول من أمس أن «المعارك الشرسة التي تخوضها القوات المسلحة اليمنية في مختلف الجبهات ليس لها مثيل في التاريخ المعاصر».

وكان وليّ العهد السعوديّ محمد بن سلمان قد تحدث في مقابلة مع قناة CBS الأميركية عمّا قال إنه انفتاح الرياض على جميع المبادرات للتوصّل إلى حلّ سياسي في اليمن، واصفاً إعلان صنعاء وقف إطلاق النار من جانبها بالخطوة الإيجابية.

إلى ذلك أصيب مواطنان يمنيان بنيران قوى العدوان السعودي في الحديدة.

وأكد مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» إصابة امرأة طاعنة في السن ورجل بنيران قوى العدوان في مديرية التحيتا بالحديدة، مبيناً أن قوى العدوان قصفت بـ15 قذيفة مدفعية مناطق متفرقة شرق مديرية حيس.

وأضاف المصدر أن قوى العدوان استهدفت كلية الهندسة ومنازل المواطنين في شارع الـ50 بمديرية الحالي بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة كما استهدفت بأسلحة من العيارات المتوسطة والخفيفة فندق الوحيين وكلية الهندسة وحارة الضبياني.

وفي محافظة صعدة شن طيران العدوان تسع غارات على مديرية كتاف واستهدف قصف صاروخي ومدفعي قرى آهلة بالسكان في مديرية شدا الحدودية كما شن طيرانه غارة على مجازة في عسير.

ويواصل تحالف النظام السعودي عدوانه على اليمن منذ الـ26 من آذار عام 2015 مخلفاً آلاف الضحايا المدنيين ودماراً هائلاً في البنى التحتية والاقتصادية اليمنية فضلاً عن الحصار والمجاعة وهو ما شكل أكبر كارثة إنسانية في العالم.

في غضون ذلك قضى الجيش اليمني على العشرات من مرتزقة العدوان السعودي في محافظتي البيضاء وتعز.

ونقل موقع «المسيرة نت» عن مصدر عسكري يمني قوله أمس إن الجيش اليمني واللجان الشعبية تمكنوا من إفشال هجوم للمرتزقة في جبهة الزاهر بمحافظة البيضاء وفي جبهة الطوير بمديرية المعافر بتعز، مؤكداً سقوط العشرات من المرتزقة بين قتيل ومصاب.

وكان العشرات من مرتزقة العدوان السعودي قتلوا وأصيبوا خلال عمليات عسكرية نفذها الجيش اليمنى واللجان الشعبية في وقت سابق أمس بمحافظة حجة.

إلى ذلك واصلت قوى العدوان السعودي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وقصفت أمس مديرية الحالي بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة ملحقة أضراراً كبيرة بالمنازل والبنى التحتية.