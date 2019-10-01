سورية

وزير تركي سابق: أردوغان مستمر بدعم الإرهابيين في سورية

| وكالات

الأربعاء, 02-10-2019

أكد نائب رئيس الوزراء التركي السابق عبد اللطيف شنار، أمس، أنه على الرغم من سقوط جميع مخططات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان في سورية، إلا أنه مستمر في دعم الإرهابيين في هذا البلد.
وأكد شنار في حديث لقناة «تيلي1» التركية، حسب وكالة «سانا» للأنباء، أن جميع مخططات ورهانات أردوغان في سورية سقطت.
وأضاف: إنه ورغم هذا الفشل، إلا أن أردوغان مستمر في دعم التنظيمات الإرهابية في سورية والتدخل أيضاً في شؤونها بشكل مباشر وغير مباشر.
ولفت شنار إلى اعتراض أردوغان الدائم على عمليات الجيش العربي السوري للقضاء على الإرهابيين في إدلب، مضيفاً: «ليس هناك أي تفسير منطقي لموقف أردوغان هذا سوى أنه لا يريد حل المشكلة في سورية على الرغم من كل تعهداته في أستانا وسوتشي».
وكان المشاركون في مؤتمر نظمه حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض السبت الماضي، دعوا سلطات نظام أردوغان إلى سحب القوات التركية المحتلة من الأراضي السورية ووقف دعم الإرهابيين ولاسيما في محافظة إدلب.
ودعم نظام أردوغان على مدى السنوات الماضية التنظيمات الإرهابية في سورية بالمال والسلاح وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابي.

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