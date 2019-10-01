برجك اليوم – الأربعاء 02 تشرين الأول 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان تمتلك الحافز والإرادة البناءة لتمضي بأمورك المهنية باتجاه جيد ومفيد، ولتسعد بالأخبار العاطفية وبالحب الذي يحيط بك ويوسع أُفق الاختيارات لديك وحولك.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار أنت تفرح للمدح الذي يرافقك وأنت تعبر عن نفسك بطريقة جيدة ومؤثرة ومفهومة، فالأصدقاء يمدحونك ويقفون إلى جانبك في أزمة قد تعاني منها، فحاول أن تخفف من التوتر.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران أيام الضيق التي تمر بها لن تدوم فحاول أن تتمالك نفسك لتمر الأمور بسلام، وقد تصطدم بأحد الأشخاص من حولك فلا تكن سريع الغضب فاليوم متعب عملياً.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز انتبه إلى أمورك الصحية وامنح نفسك الراحة فإن لجسدك عليك حقاً، فاليوم يستدعي العمل الكثير وأنت من الأشخاص الذين يقومون بواجبهم جيداً وهذه أيام متعبة.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب أنت مقنع ومؤثر في محيطك والأطراف حولك تجمع على الاستماع إليك والأخذ بمشورتك، فأنت تمتلك هذا اليوم إرادة للتواصل مجدداً مع المحيطين سواء أكان عملياً أو شخصياً.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول ناقش العائلة لتلافي أوضاع قد تتأزم فالمشكلات تحل بالحوار وليس بالعناد، فأنت مرهف الحس وتميل إلى الجفاء فلا تقدم على قرارات انفعالية وانتبه للصحة.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول ليس المهم أن يكون حظك جيداً بل المهم أن تستخدمه بمكانه الصحيح واليوم للتقارب، لذلك أتمنى عليك أن تستفيد من الأجواء الإيجابية سواء كان داخلياً أم عائلياً.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني يجب أن أنبهك من الصرف أكثر من اللازم، قد يكون بمشاريع جديدة أو زيادة في المتطلبات المادية، فابتعد عن إثارة المشاكل المالية وعائلياً فهي الناحية الأكثر حساسية.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول لكواكب تعاضدك وتساندك وتؤمن لك الأفراح، ما يمنحك الطاقة والحماسة والإشراق الدائم، وخاصة إذا ناقشت وحاورت في أدق التفاصيل واستعملت حظوظك السعيدة بهدوء.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني قد تعطي الثقة لمن لا يستحق مما يضايقك لأنك تعتبر نفسك جيداً في الحكم ولكنك تخطئ أحياناً، فلا تغامر ولا تفتح أبوابك لأناس لا تعرفهم كفاية ولا تدخل في أمور قد تضر بسمعتك.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط صدق أو لا تصدق أنت شخص منظم وتحاول التوفيق بين عملك وزياراتك الاجتماعية، فأكمل ما بدأته في محاولاتك لاستعادة علاقاتك القديمة واسترجاع من تحب وتثق.