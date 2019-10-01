الصين تحتفل بذكرى تأسيسها السبعين بأكبر استعراض عسكري في تاريخيها … الرئيس شي: لا قوة يمكن أن تمنعنا من السير إلى الأمام

في احتفال وصف بأنه الأضخم في تاريخها، احتفلت الصين أمس بذكرى تأسيسها السبعين، بأكبر استعراض للقوة العسكرية على الإطلاق في العاصمة بكين.

انطلقت الاحتفالات الضخمة بهذه المناسبة بسبعين طلقة مدفعية أطلقت من ساحة «تيان أن من»، وبمشاركة 15 ألف جندي، ومئات الدبابات وصواريخ وطائرات حربية.

كما استعرض الرئيس الصيني «شي جين بينغ» القوات المسلحة في ميدان «تيان أن من» بقلب بكين وهي أول مرة يتزعم فيها «بينغ» الاستعراض العسكري احتفالًا بالذكرى الـ70 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، واقفاً في سيارة هونغتشي سوداء مفتوحة السقف، وجه شي، وهو أيضاً الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، رئيس اللجنة العسكرية المركزية، أمراً ببدء الاستعراض العسكري، حيث سارت المركبة التي وقف فيها «شي» وسط أعلام مرفرفة للحزب الشيوعي الصيني وجمهورية الصين الشعبية، وعلى أنغام الموسيقا العسكرية التي عزفتها الفرقة العسكرية، اتجهت سيارة هونغتشي شرقاً على طول شارع تشانغآن، حيث اصطف 15 تشكيلاً راجلاً، و32 تشكيلاً مسلحاً مكونة من نحو 15 ألف جندي من الرجال والنساء، فضلا عن 580 قطعة من السلاح.

وكرر شي التحية من خلال الميكروفون قائلاً: «تحية لكم يا رفاق!» و«أيها الرفاق، شكرا على عملكم الشاق!» بينما أجاب الجنود: « تحية لك يا رئيس!» و«في خدمة الشعب»!

وحيا «شي» الجنود الرجال والنساء خلال عودته بالسيارة إلى منصة تيان أن من بعبارات: «اتباع الحزب! القتال للنصر! صياغة السلوك المثالي!».

صواريخ تظهر لأول مرة

تم خلال الاحتفال استعراض 350 جندياً بزيهم الأخضر الداكن من قوة الصواريخ التابعة لجيش التحرير الشعبي أمام منصة تيان أن من، وهذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها قوة الصواريخ في عرض عسكري بالعيد الوطني كقوة إستراتيجية، مع العلم أنها أسست في كانون الأول عام 2015 كجزء من الإصلاح الهيكلي الواسع لجيش التحرير الشعبي.

وكانت القوة السابقة لقوة الصواريخ، وهي قوة المدفعية الثانية، قد أسست في أول تموز عام 1966.

وفي الاحتفال، عُرض تشكيل من صواريخ دونغفنغ -26 تقليدية ونووية. وتتمكن الصواريخ التقليدية والنووية المتكاملة من توجيه ضربات دقيقة ضد أنواع مختلفة من الأهداف، وخضعت جميع الصواريخ المستعرضة لاختبار التدريب القتالي الفعلي.

وحلق سرب جوي فوق ميدان تيان أن من صباح أمس الثلاثاء مرافقا أعلام الحزب الشيوعي الصيني والدولة وجيش التحرير الشعبي.

وكان يحمل كل علم طائرة هليكوبتر نقل من طراز «زي 8 بي»، وفي حراسة طائرتي هليكوبتر مسلحتين من طراز «زي 10» على كلا الجانبين.

وطارت ثماني طائرات هليكوبتر مسلحة من طراز «زي 10 و12» طائرة هليكوبتر مسلحة من طراز زي-19 مشكلة رقم «70» في الهواء.

جنرالات إناث

قادت اثنتان من الجنرالات الإناث تشكيل الجنديات في مسيرة عبر ميدان تيان أن من، وشاركت اللواء تشنغ شياو جيان واللواء تانغ بينغ، وهما أول جنرالتين تشاركان في استعراض عسكري منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية.

كما تم استعراض تشكيل من الميليشيات النسائية، جرى اختياره من قوة الميليشيات في حي تشاويانغ ببكين، عبر ميدان تيان أن من أمس الثلاثاء، كجزء من الاستعراض العسكري للعيد الوطني احتفالا بالذكرى الـ70 لتأسيسها جمهورية الصين الشعبية.

وينتمي هؤلاء النساء إلى قطاعات التعليم والصحة والمؤسسات المملوكة للدولة في حي تشاويانغ، إضافة إلى جامعات بما في ذلك جامعة الاتصالات في الصين ومعهد بكين لتكنولوجيا الأزياء وجامعة المرأة الصينية.

يبلغ متوسط عمر أعضاء التشكيل 26 عاماً وطولهن 172 سم، بينهن 81 أمهات بالفعل.

ومنذ عام 1984، نظم حي تشاويانغ تشكيلات ميليشيات نسائية لعروض العيد الوطني، حيث يحمل التشكيل اسم «زهور الميليشيات» و«الورود الحديدية».

صواريخ تطلق من الغواصات

كشفت الصين لأول مرة النقاب عن أحدث صواريخها الإستراتيجية التي تطلق من الغواصات في عرض العيد الوطني للاحتفال بالذكرى الـ70 لجمهورية الصين الشعبية أمس الثلاثاء.

ومر ما إجماليه 12 مركبة تحمل صواريخ «جيه. آل 2» عبر ميدان تيان أن من في قلب بكين.

وتكون التشكيل أساساً من قوات قاعدة بحرية تم استعراضها في عرض بحري أقيم بمناسبة الذكرى الـ70 لتأسيس القوات البحرية لجيش التحرير الشعبي الصيني في أبريل من هذا العام.

الرئيس شي خلال ذكرى التأسيس

وفي كلمة مقتضبة خلال العرض العسكري الأكبر في تاريخ جمهورية الصين الشعبية، دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، للالتزام بقيادة الحزب الشيوعي الصيني، وأكد «شي» وهو أيضاً الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، أهمية الالتزام بالمكانة الرئيسية للشعب، والتمسك بطريق الاشتراكية ذات الخصائص الصينية، وتنفيذ النظرية والمسار والسياسة الأساسية للحزب.

ودعا «شي» أيضاً إلى بذل جهود لتلبية طموحات الشعب في حياة أفضل وتحقيق إنجازات تاريخية جديدة.

وأضاف شي: «في هذا الوقت، يفخر الشعب الصيني من جميع المجموعات العرقية، وأبناء وبنات الأمة الصينية في الداخل والخارج، ونقدم أفضل الأمنيات لوطننا الأم العظيم بفرحة عارمة».

وقال الرئيس الصيني: إن تأسيس جمهورية الصين الشعبية أدى إلى تغيير مصير الصين البائس تماماً، لأنها كانت فقيرة وضعيفة وتتعرض للتخويف والإهانة لأكثر من 100 عام منذ بداية العصر الحديث، وأضاف: «في مثل هذا اليوم قبل سبعين عاما، أعلن الرفيق ماو تسي تونغ رسمياً للعالم أن جمهورية الصين الشعبية قد أسست وأن الشعب الصيني قد نهض».

وقال: إن الأمة الصينية شرعت منذ ذلك الحين في المضي على طريق تحقيق إعادة النهوض الوطني.

وتذكر الرئيس الصيني شي جين بينغ الأجداد والشهداء الثوريين بمآثرهم من أجل تحقيق الاستقلال الوطني والتحرير والسعي وراء دولة أقوى وأكثر ازدهاراً ورفاهية للشعب.

وقدم شي، التهاني الحارة بمناسبة العيد الوطني للشعب الصيني من جميع القوميات وجميع المواطنين في الداخل والخارج، كما أعرب شي عن خالص الامتنان للأصدقاء في جميع أنحاء العالم لرعايتهم ودعمهم لتنمية الصين.

الرئيس الصيني شي جين بينغ أكد أنه لا يمكن لأي قوة أن تهز وضع الصين أو تمنع الشعب الصيني والأمة الصينية من السير إلى الأمام.

وأضاف شي: وهو أيضاً الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، أن الشعب الصيني من جميع القوميات العرقية حقق إنجازات عظيمة تدهش العالم على مدى العقود السبعة الماضية من خلال الجهود المنسقة والكفاح الشاق.

وتعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ أمس الثلاثاء بأن تبقى الصين على طريق التنمية السلمية، وستتبع إستراتيجية الانفتاح متبادلة المنفعة.

وقال «شي»: «سنواصل العمل مع الشعوب من جميع البلدان لدفع البناء المشترك لمجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية».

وأكد أنه يتعين على جيش التحرير الشعبي الصيني وقوة الشرطة المسلحة الشعبية الحفاظ دائماً على طبيعتها وهدفها وشخصيتها كقوات للشعب، والحفاظ بحزم على سيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية، ودعم السلام العالمي بحزم.

كما دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى بذل جهود منسقة لتحقيق أهداف الذكريين المئويتين والحلم الصيني لإعادة النهوض الوطني. وقال: «إن الأمس الصيني قد أدرج في التاريخ البشري في حين يخلق اليوم الصيني بأيدي مئات الملايين من الشعب الصيني، مضيفاً إن «الصين سيكون لها بالتأكيد مستقبل أكثر إشراقاً».

وتابع شي: إنه يتعين على جميع أعضاء الحزب والقوات المسلحة والشعب من جميع المجموعات العرقية أن يتحدوا معا بشكل أوثق وأن يبقوا مخلصين للمهمة التأسيسية وأن يبنوا على الإنجازات القائمة وأن يواصلوا تطوير جمهوريتنا الشعبية، مضيفاً إنه ينبغي بذل جهود مستمرة لتحقيق أهداف الذكريين المئويتين لإعادة النهوض الوطني.