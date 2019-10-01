سورية

بابيش يدعو الاتحاد الأوروبي إلى التواصل مع الدولة السورية

| وكالات

الأربعاء, 02-10-2019

دعا رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش الاتحاد الأوروبي إلى التواصل مع الدولة السورية لحل الأزمة في سورية عوضاً عن فرض الإجراءات القسرية أحادية الجانب ضدها، حسب وكالة «سانا».
وشدد بابيش في بيان له حول المحادثات التي أجراها في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنها لقاؤه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم نشر على موقع رئاسة الحكومة على أهمية الاستماع إلى جميع الأطراف، لافتاً إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض إجراءات أحادية الجانب على سورية في الوقت الذي من المفترض أن يتواصل معها.
وأضاف: إن تشيكيا هي الدولة الوحيدة من بين دول الاتحاد التي أبقت سفارتها في دمشق.
وكان بابيش جدد خلال لقائه المعلم في نيويورك موقف بلاده الداعي لإيجاد حل سياسي يعيد الأمن والاستقرار إلى سورية وإلى الحفاظ على ســـيادتها واســتقلالها ووحدة أراضيها لافتاً إلى أن التشيك ترغب في أن تكون أوروبا أكثر انخراطاً في حل الأوضاع في سورية والمنطقة وأن تمارس دوراً إيجابياً في هذا الشأن.

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