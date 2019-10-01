مليارا ليرة سلفة لـ«السورية للتجارة» لتسديد حصتها من مستوردات التجار … نجم لـ«الوطن»: سنشتري الحمضيات والتفاح من الفلاحين

أكد مدير المؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم أن المؤسسة وضعت خطة لاستجرار محصولي التفاح والحمضيات من الفلاحين وتم وضع الأسعار التأشيرية وآلية العمل، وسوف يجري الإعلان عنها في وقت قريب.

وفي تصريح لـ«الوطن» قال نجم: المؤسسة ستستمر في استجرار أكبر كميات ممكنة من المحصولين وأن يكون الاستجرار من الفلاح مباشرة وتجاوز حلقات الوساطة التجارية لتقديم أفضل سعر للفلاح.

في الغضون وافق رئيس مجلس الوزراء عماد خميس على توصية اللجنة الاقتصادية، المتضمنة مقترح وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمنح المؤسسة السورية للتجارة سلفة مالية بقيمة ملياري ليرة على أن تقوم المؤسسة بسحبه المبالغ على دفعات.

وأوضح نجم بأن مبلغ الملياري ليرة هو مخصص لتسديد أثمان الكميات التي يتم استلامها من التجار.

وأضاف: يأتي هذا الإجراء، في ضوء استلام المؤسسة الكميات المخصصة لها بنسبة 15 بالمئة من المواد المستوردة من القطاع الخاص والممولة من المصارف العاملة بالقطر، ولتأمين السيولة اللازمة للمؤسسة.