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نواب ينتقدون أداء «التموين» وغلاء الأسعار … النداف: سنقدم مواد مدعومة للمواطن عبر البطاقة الذكية العائلية

| محمد منار حميجو

الأربعاء, 02-10-2019

يبدو أن أداء المؤسسة السورية للتجارة لم يعجب العديد من أعضاء مجلس الشعب الذين أدلوا في مداخلاتهم، فوجه بعضهم انتقادات لاذعة وخصوصاً فيما يتعلق بأسعارها بأنها لا تختلف كثيراً عن الأسواق حتى إن بعض موادها أغلى.
وخصص المجلس جلسته أمس لمناقشة أداء وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك فترحم النائب عارف الطويل على المؤسسات الاستهلاكية بقوله: عندما يتم ذكر السورية للتجارة خطر في بالي المؤسسة الاستهلاكية سقى اللـه أيامها.. مضيفاً من المفروض حينما نقول المؤسسة السورية للتجارة أن يخطر في أذهاننا أن تتوافر فيها أفضل السلع وبأقل من أسعار السوق لكن ليس هذا هو الواقع.
واعتبر النائب أحمد الكزبري أن هناك شعوراً عاماً أن السورية للتجارة تتحول إلى تحرير الأسعار بدلاً من أن تكون الأداة التنفيذية للحكومة في التدخل الإيجابي في الأسواق، متسائلاً عن رأي الوزارة في هذه النقطة.
ورأى زميله مهند حاج علي أن الوزارة حتى الآن لم تستطع ضبط أسعار السوق وخصوصاً الخضروات والفواكه. وكشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف أنه تم تحديد بعض المواد المدعومة لاستخدامها عبر البطاقة الذكية التي تتم دراستها، مضيفاً: أمس كان هناك اجتماع للجنة الاقتصادية حول هذا الموضوع إضافة إلى اجتماع آخر عقد أمس الأول باهتمام ومتابعة الحكومة.
وخلال رده على مداخلات الأعضاء أكد النداف أن توافر جميع المواد الأساسية وبنوعية جيدة.

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