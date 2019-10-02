زوج يعرّف عن نفسه لزوجته يومياً

تعاني سيدة أميركية من حالة مرضية نادرة، تجعلها تفقد ذاكرتها بشكل متكرر، مما يضطر زوجها لتقديم نفسه لها يومياً.

وتعاني هانا والاس من فقدان يومي للذاكرة، نتيجة إصابتها بنوبات الصرع، واضطرابات نفسية ناجمة عن التوتر.

ويتعين على زوجها كودي راينرت، الذي التقى بها في المدرسة التمهيدية، ووقع بحبها في الكلية، إعادة تقديم نفسه لها طوال الوقت، وحاول استغلال هذه الفرصة لخلق أجواء رومانسية، من خلال مفاجأتها بالكيك في كل مرة.

وأمضى الزوجان من كنساس علاقتهما خلال الآونة الأخيرة في الوقوع بالحب واللقاء كغرباء من جديد. ولكن مع مرور الوقت، أصبحت نوبات هانا أقل توتراً وساعدها الأطباء في علاج حالتها.