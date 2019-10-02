الشيخوخة تمنع تطور السرطان

اتضح لعلماء جامعة ليفربول البريطانية أن عمليات شيخوخة الإنسان يمكن أن تمنع تطور الأورام الخبيثة لأن عمليات الشيخوخة تمنع تكاثر الخلايا.

ويوضح الخبراء ذلك، بأن عمليات الشيخوخة تقلل من سرعة تكاثر الخلايا لأن ازدياد سرعة تكاثرها على العكس يرافقها تحول الخلايا إلى خلايا خبيثة ومع أن هذه التحولات تتراكم مع التقدم بالعمر وتصبح العامل الرئيس في تطور الأورام الخبيثة، إلا أن شيخوخة الأنسجة تعوق تكاثر الخلايا وبالتالي السرطان. وهذا ما يوضح نتائج بعض الدراسات السابقة، التي تشير إلى أنه مع التقدم بالعمر ينخفض خطر الإصابة بمرض السرطان قليلاً.