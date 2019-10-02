أيمن زيدان يشعر بالفخر والقهر والخيبة! … كاريس بشار تصف فراس الخطيب بأسطورة الكرة السورية ابنة فيفي عبده: أمي راقصة وأفتخر

بنسبة لا بأس بها، جاءت منشورات النجوم هذا الأسبوع مختلفة قليلاً عن الأسابيع السابقة، مع ظهور عدد من الفنانين بعد غياب طويل عن مواقع التواصل الاجتماعي وإلى التفاصيل:

هولاكو

نشر الفنان السوري النجم أيمن زيدان صورة التقطها لمسلسل «هولاكو» خلال عرضه.

وعلق عليها قائلاً: «مسلسل صنعناه في سنوات الحلم.. أخرجه الصديق باسل الخطيب ولعبت بطولته مع مجموعة من الكبار وأشرفت على إنتاجه.. أشاهده الآن فينتابني شعوران متناقضان.. شعور بالفخر مصدره ما كنا نقدمه ونحلم به، وشعور عارم بالقهر والخيبة مما وصلنا إليه».

أسطورة الكرة

تفاعلت الفنانة السورية النجمة كاريس بشار مع خبر اعتزال نجم المنتخب السوري فراس الخطيب كرة القدم كلاعب.

ونشرت صورة للخطيب أرفقتها بالقول: «الكابتن فراس الخطيب.. شكراً لكل السنين والجهد والفرح يلي قدمته لكل الجمهور السوري.. أسطورة الكرة السورية بالتوفيق بكل المحطات الجاية بحياتك».

كيد نساء

عادت الفنانة المصرية شيرين رضا لتثير الجدل من جديد، بعد نشرت مواطنتها بشرى مقطع فيديو ظهرت من خلاله شيرين وهي ترقص بحفل طليقها عمرو دياب بالجونة على أغنية «هي واحدة»، والتي تقول كلماتها: «ليه يا قلبي كل يوم بتحب واحدة.. كل ده عشان تنسى واحدة»، حيث قامت بشرى بالإشارة إلى شيرين لتؤكد بشكل غير مباشر أنها المقصودة بالأغنية.

وتداول الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا الفيديو، ووصف البعض ما يحدث بكيد النساء، وبمحاولة إثارة غضب دينا الشربيني، والتي تعيش قصة حب مع عمرو دياب منذ أكثر من ثلاث سنوات.

صداقة وأخوة

عبرت الفنانة المصرية ريم البارودي عن حبها الصادق وسعادتها من علاقة الصداقة والأخوة المميزة التي تجمعها بالفنانة وفاء عامر، لافتة إلى أنها من أكبر الداعمين لها منذ بداية مسيرتها الفنية وإلى يومنا هذا.

ووجهت لها رسالة قالت فيها: «بطبطبي على قلبي كأني حتة منك مهما كتبت عمري ما أعرف أوصف أخلاقك وحنيتك وجدعنتك دي سنين طويلة، وجودك في حياتي نعمة كبيرة».

وتابعت: «الكلام ده على إحدى المكالمات الهاتفية اللي بينا النجمة الكبيرة وفاء عامر، كلمتها الفجر وأنا في حالة عصبية شديدة، قلتلها بقالنا كتير مش بنصور وراجعين التصوير وعندي بكرة الصبح مشهد صعب جداً وعمري ماعملت حاجه شبهه قبل كده، موت ابني طفل وأنا مش أم ومش عارفة الإحساس، وهل هو مختلف عن موت الأب والأم، وكنت خايفة خوف لأن كل أم هتتفرج».

وأضافت: «عمري ما انسى ردك وأنتِ بتقوليلي أمينة رزق لم تنجب وبخبرتك وعشقك للفن كأنك مدرس وبيذاكر ويراجع مع تلميذه عشان داخل امتحان، شكراً وحفضل دائماً أشكرك على وجودك في حياتي لأنه فرق كتير في حياتي».

بدورها، سارعت عامر للرد: «فرحانة بيكي وليكي وفخورة أن عدنا إحساس زي ده، بحبك يا أحلى إحساس مختلف، وربنا عوضك نجاح تستهليه بجد، فالحمد لله على نعمة الرضا والعطاء والإبداع فلولا إنك موهوبة ما كان نجاح رهاني على موهبة لم يخذلني ربي فيها، مبروك لك ولكل المحترمين الذين يصدقون ما يعيشوه من أحاسيس ومشاعر فعلا المجد لهم».

الموضوع بسيط

بعد موجة الانتقادات الحادة التي تلقتها الفنانة المصرية منة فضالي في الآونة الأخيرة نتيجة لظهورها في أكثر من مرة بالمايوه وهي جالسة على شاطئ البحر ونشرها صوراً لها بتلك الإطلالات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ردت على تلك الانتقادات بأنها ليست الوحيدة التي ترتدي مايوه في العالم.

وأضافت بنوع من السخرية: «وبعدين على البحر هلبس إيه خيمة مثلاً، ولا هلبس جلابية؟.. أنا ممثلة هلبس مايوه، هلبس قصير، هلبس مفتح».

وتابعت: «اللي حابب يشوفني كدا أهلاً وسهلاً.. اللي مش حابب ميتابعش.. الموضوع بسيط».

راقصة وأفتخر

فوجئت عزة مجاهد ابنة الفنانة المصرية فيفي عبده بتعليق صادم من أحد متابعيها على صورة نشرتها كانت علقت عليها وكتبت: «أحلى صباح ده ولا إيه… وحشتوني جداً».

لكن جاءها تعليق صادم من متابع قال فيه: «يلا يا اللي أمك رقاصة»، لترد عليه قائلة: «وبفتخر بيها.. ربنا يخليها لي».

مين أطول؟

لفتت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أنظار متابعيها بنشر صورة جديدة لها برفقة زوجها الطبيب، وظهرت في الصورة وهي تقف على رؤوس أصابعها على مقعد خشبي في مكان عام فيما يحيط الأخير خصرها بيديه ليتبين أنها أقصر منه بكثير.

ومن خلال تعليق طريف عليها وجهت إلى المتابعين السؤال: «مين أطول؟». وكان من أبرز المعلقين الموزع والملحن المصري حسن الشافعي الذي أجاب ممازحاً: «أنا» مع رمز الوجه الضاحك.

النفس والروح

نشرت الفنانة اللبنانية مي حريري فيديو مؤثراً جداً تضمن صوراً جمعتها وابنتها.

وأرفقت الفيديو بأغنية تركية ذات معان مؤثرة وجاء فيها: «أمي يا أمي، لا تحزني فكلماتك محفورة في قلبي، تعالي، لا تحزني، فأنا لا زلت عند قدميك، الأحاديث الطويلة في الليالي الماضية، كنا نصبح أصدقاء وننسى دورنا، ليس الدم هو الشيء الوحيد الذي يربطنا يا أمي فأنا وأنت من بقينا لبعض».

وتعليقاً كتبت مي: «النفس والروح، أراك قريباً».

ويشار إلى أن الفتاة هي ابنتها من زوجها السابق أسامة شعبان، وقد تنازلت له عن حضانتها بعدما رأت أنها كبرت وباتت تحتاج إلى رجل يحميها.

برافو برافو

عبرت الإعلامية المصرية ريهام سعيد عن إعجابها الشديد بالإطلالات التي ظهرت بها الفنانة التونسية درّة خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الثالثة، وكتبت: «يا شيخة حرام عليكي، يخرب بيت جمالك عقدتيني، برافو على الذكاء وبرافو على الرقي والشياكة، بعدتي عن الابتذال لأنك واثقة في نفسك، برافو على الجمال، انتي جميلة وشيك أوي أوي».

اعتزال مبكر

تحدث الممثل المصري ​عمرو سعد​ عن اعتزاله، مشيراً إلى أن يطمح للاعتزال في سن مبكرة وذلك من أجل التفرغ للعمل خلف الكواليس، معللاً الأمر بأن المهنة مرهقة جداً بالنسبة له على المستوى النفسي والبدني.

وأشار إلى أنه يريد الدخول في مجال الإنتاج لغيره وليس لنفسه، قائلاً: «لدينا نقص في أفلام للأطفال الصغار أريد صناعة أفكار من الصعب أن يقدمها منتج، لأن بها جرأة وأيضاً تجارية».

وعن مهنته الأساسية، أنها هندسة ديكور وهو يحب هذه المهنة كثيراً، إضافة إلى الرسم ويعتبرهما شيئاً ممتعاً بالنسبة له، خصوصاً أن الألوان المبهجة تعطيه شعوراً بالراحة النفسية وراحة للعين.