حسن الاتحاد يعتذر ويعود للفريق

عاد مدافع الاتحاد عبد الناصر حسن ليلتحق بفريقه بعد موجة سحاب سوداء أدت لتغيب اللاعب في عدة مناسبات مع ارتفاع نسق التوتر على مواقع التواصل الاجتماعي ونشره خبراً مفاده نهاية ارتباطه بالاتحاد، ومع تلويح النادي برفع شكوى بحق الحسن وبتدخل بعض العقلاء عاد اللاعب لجادة الصواب ونشر اعتذاراً رسمياً معرباً عن أسفه لما حدث وقد فتح صفحة جديدة وكل إنسان معرض للخطأ، ويعود الخلاف إلى كون أحد الداعمين قد وعد بمنح الحسن مبلغاً مالياً في حال توقيعه لنادي الاتحاد وهو شيء لم تتضمنه تفاصيل العقد المبرم ولا علاقة للنادي بهذا الأمر الذي يعتبر جانبياً ولم يكن لإدارة النادي أي اطلاع على تفاصيل هذا الكلام وخرج للعلن منذ عدة أيام بعد تعمد اللاعب بشكل علني الانقطاع عن الحصص التدريبية تحت عدة بنود منها هذا الموضوع وقضية السكن الذي لم يرق للحسن حتى الآن رغم الخيارات العديدة التي قدمها النادي وتأمين إقامة له بأحد فنادق حلب الفاخرة وهو عذر لم يكن كافياً لتأجيج القضية بهذا الشكل المبالغ فيه، علماً أن عقد اللاعب يتضمن مبلغ مليون ليرة للسكن عن الموسم بأكمله لكن إدارة نادي الاتحاد سعت لتأمين شقة بمبلغ أكبر من المحدد واللاعب رفض كل العروض السكنية التي أتيحت له.

وتجدر الإشارة إلى أن الحسن عاد لصفوف الفريق خلال المواجهة الودية التي جمعت الاتحاد مع الوحدة في دمشق يوم الثلاثاء الماضي وانتهت بالتعادل السلبي مع إجرائه حصة تدريبية منفردة وحده ومن ثم مغادرته دمشق إلى حمص مع فريق الاتحاد لمواجهة الكرامة في لقاء ودي يجري اليوم الخميس الساعة الرابعة عصراً.