رياضة
مواعيد مؤتمرات أندية السويداء
| عبد السلام الجباعي
حددت اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي بالسويداء مواعيد مؤتمرات الأندية للدورة الانتخابية العاشرة وفق البرنامج الزمني التالي:
16/ 10 نادي الشبيبة 11 صباحاً، 19/ 10 نادي عرمان 10 صباحاً، نادي صلخد 12 ظهراً، نادي الغارية 3 مساءً.
21/ 10 نادي العمال 11 صباحاً.
22/ 10 نادي القريا 3 مساءً، 23/ 10 نادي شقا 3 مساءً.
24/ 10 نادي لاهثة 11 صباحاً، نادي سهوة بلاطة 4 مساءً.
25/ 10 نادي عرى 11 صباحاً، نادي الثعلة 4 مساءً.
26/ 10 نادي الرحا 4 مساءً، 27/ 10 نادي قنوات 4 مساءً.
28 / 10 نادي شهبا 11 صباحاً، النادي العربي 5 مساءً.