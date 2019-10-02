مواعيد مؤتمرات أندية السويداء

حددت اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي بالسويداء مواعيد مؤتمرات الأندية للدورة الانتخابية العاشرة وفق البرنامج الزمني التالي:

16/ 10 نادي الشبيبة 11 صباحاً، 19/ 10 نادي عرمان 10 صباحاً، نادي صلخد 12 ظهراً، نادي الغارية 3 مساءً.

21/ 10 نادي العمال 11 صباحاً.

22/ 10 نادي القريا 3 مساءً، 23/ 10 نادي شقا 3 مساءً.

24/ 10 نادي لاهثة 11 صباحاً، نادي سهوة بلاطة 4 مساءً.

25/ 10 نادي عرى 11 صباحاً، نادي الثعلة 4 مساءً.

26/ 10 نادي الرحا 4 مساءً، 27/ 10 نادي قنوات 4 مساءً.

28 / 10 نادي شهبا 11 صباحاً، النادي العربي 5 مساءً.