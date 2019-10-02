سلة النواعير بدأت بالدوران بقيادة الحاج إبراهيم

لا نغالي كثيراً إذا قلنا إن سلة رجال نادي النواعير عانت الكثير في السنوات العشر الماضية، حتى وصلت إلى حد التلاشي، لكنها استعادت عافيتها، ونجحت الموسم الماضي في العودة والمشاركة في دوري الدرجة الثانية، ولم يكن مشوارها موفقاً، ولم تنجح في التأهل والعودة لدوري الأضواء، ومني الفريق بخسارات ما أنزل اللـه بها من سلطان، وبقيت آماله عند حدود الدرجة الثانية.

خطوة إيجابية

بعد هذا الواقع الصعب الذي شهدته سلة النواعير، والذي تسبب بهجرة الكثير من كوادرها ولاعبيها، كان لمحبي النادي وعشاقه وقفة صريحة مع اللعبة، ونجحوا في إعادة لم شملها، واتفقوا بنية صادقة على التأسيس لانطلاقة قوية لها تضعها في مكانها الصحيح بين أندية الدرجة الأولى، وكان هدف الإدارة عدم الشطط في التعاقدات، واستقدام الكثير من اللاعبين، لكون هدفها بناء جيل سلوي مشرق من أبناء النادي.

تعاقد

وجدت الإدارة أن العودة لدوري الدرجة الأولى بين الكبار، وتسجيل حضور طيب يوازي الطموح يتطلب الكثير من التحضير الجيد واللائق، وتوفر الكثير من المقومات، وتدعيم صفوف الفريق بلاعبين من طراز النجوم، ويبدو أن مشكلة سلة النواعير لا تختلف عن غيرها من الأندية، حيث تكمن مشكلتها في عدم وجود جيل جيد من اللاعبين الشباب نتيجة الأزمة التي أثرت عليها، لذلك سعت الإدارة إلى التعاقد مع لاعبين من مستوى عال، ونجحت في ثلاثة لاعبين بالوقت الحالي أمثال اللاعب حكمت تدوري قادماً من نادي الساحل، واللاعب جميل محرز من نادي الكرامة، وفريد زوباري من تشرين، وتسعى للتعاقد مع لاعب رابع في الأيام القليلة القادمة من أجل تدعيم جميع مراكز الفريق ووجود دكة بدلاء جيدة، إضافة لوجود كوكبة من اللاعبين الشباب بالفريق.

مدرب جيد

بحثت الإدارة عن مدرب جيد وخبير لقيادة الفريق، وبعد عملية بحث مضن توصلت لاتفاق مع المدرب ياسر حاج إبراهيم لقيادة الفريق لكونه من المدربين المتميزين القادرين على العطاء وتطوير مستواه، حيث سبق له أن درّب ناديي حطين والاتحاد، وحقق نتائج جيدة مع سلة الاتحاد في الموسم الفائت، وحسب بعض المصادر أن الإدارة منحته كامل الحرية في انتقاء ما يراه مناسباً من لاعبين لتدعيم صفوف الفريق، كما قامت بتعيين المدرب ليث نجمة مساعداً له، والسيد فادي عبد الرزاق بصفة إداري، والسيد فخر معطي إعلامياً، والمشرف الفني الكابتن فادي مدني.

تحضيرات

بدأ الفريق تحضيراته اليومية منذ خمسة عشر يوماً في صالة الأندلس المغلقة، والرئيسية بحماة، وبمعدل خمس حصص أسبوعياً، وتسير التحضيرات دون أي منغصات لكون الإدارة برئاسة السيد عبد القادر مغمومة ومشرف اللعبة المهندس إياد لاذقاني يسعيان لتأمين كل ما يلزم دون أي تقصير رغبة منهما في تصحيح مسيرته والعودة باللعبة إلى الواجهة من جديد.

اهتمام

على الرغم من الاهتمام الكبير الذي أولته الإدارة لفريق الرجال غير أنها بالوقت نفسه لم تهمل بقية فرق القواعد لديها، حيث كان لها نصيب كبير من اهتماماتها، وكلفت المدرب ياسر حاج إبراهيم للإشراف على جميع الفرق بالنادي مع جميع المدربين، على أمل بناء قاعدة سلوية للمستقبل، وتم تأمين جميع التجهيزات التدريبية للفرق دون أي نقصان.