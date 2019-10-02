مشفى الحفة «يستنفر» في حملة التوعية للكشف عن سرطان الثدي

أكد مدير الهيئة العامة لمشفى الحفة الوطني رامي عطيرة لـ«الوطن» أهمية إجراء السيدات الفحوصات الخاصة للكشف المبكر عن سرطان الثدي ضمن الحملة الوطنية خلال الشهر الجاري، مشيراً إلى إجراء 14 اختباراً خلال اليوم الأول ضمن الهيئة.

وبيّن عطيرة أن مشفى الحفة يعد إحدى المؤسسات الصحية المشاركة في حملة التوعية للكشف المبكر عن سرطان الثدي منذ نحو أربع سنوات، لافتاً إلى إجراء 5 صور ايكو و9 صور شعاعية لـ14 سيدة راجعن المشفى خلال اليوم الأول لانطلاق الحملة، مشيراً إلى إجراء 550 صورة ماموغراف خلال الحملة في العام الماضي، مقابل 40 صورة منذ بداية العام الجاري حتى تاريخه.

وأشار مدير الهيئة إلى تجهيز عيادة نسائية وعيادة الجراحة العامة لإجراء الفحص السريري للمراجعات وفي حال وجود شكوك بأي أعراض يتم تحويل السيدة لإجراء صورة ايكو أو ماموغراف بحسب تقييم الحالة، ومن ثم يتم إجراء العمل الجراحي اللازم.

ولفت عطيرة إلى استنفار الكادر الطبي والفني المختص خلال شهر حملة التوعية، منوهاً بمتابعة إجراء الفحوصات المجانية خلال الشهر القادم لكل سيدة لم تتمكن من إجراء الفحوصات خلال الشهر الجاري حتى تشمل جميع المسجلات.

وشدد مدير مشفى الحفة على ضرورة نشر التوعية إعلامياً في مسألة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، منوهاً بأنه خلال المراحل الأولى يتم شفاء المريضة بنسبة عالية جداً كما حصل مع عدد من السيدات اللاتي اكتشفن المرض مبكراً خلال الحملة الماضية واليوم بتن بحال أفضل بكثير مع تماثلهن للشفاء التدريجي.

من جهة ثانية، كشف عطيرة عن الخدمات التي قدمها المشفى خلال النصف الأول من العام الجاري ومنها 19.959 خدمة طبية في العيادات الخارجية للمراجعين، مشيراً إلى مراجعة 7935 شخصاً لقسم الإسعاف، مقابل 1279 مريضاً تم قبوله خلال المدة ذاتها.

وفي قسم التصوير الشعاعي، بيّن عطيرة أنه تم إجراء 11.057 صورة شعاعية، 8.599 صورة بسيطة، 1442 صورة إيكو، 1016 صورة طبقي محوري، مشيراً إلى إجراء 53.779 فحصاً مخبرياً خلال المدة نفسها.

وأضاف مدير المشفى أنه خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، تم إجراء 619 عملية جراحية، و1000 جلسة غسيل كلية صناعية، لافتاً إلى مراجعة 27.894 شخصاً للمشفى، وقبول 2024 مريضاً لتصل نسبة إشغال للأسرة 10% بمعدل مكوث 2% في اليوم الواحد.