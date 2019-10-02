ديربي إيطاليا الكبير للصدارة والبرشا ينتظر إشبيلية وقمة فرنسية غير منتظرة … الريدز لكتابة التاريخ أمام الثعالب

مازالت الفوارق ضئيلة بين المنافسين على صدارة الدوريات الخمسة الكبرى ونتيجة الجولة القادمة قبل الاستراحة الدولية ربما تغير أسماء المتصدرين عدا إنكلترا، فهناك سيتفرغ لاعبو ليفربول للاستحقاقات الدولية وهم متصدرون مهما كانت نتيجة القمة التي تجمعهم مع ليستر ثالث الترتيب، وسيكون ديربي إيطاليا الكبير مناسبة مثالية لتأكيد صدارة الإنتر أو خطفها من اليوفي، وينطبق الأمر ذاته على لقاء سان جيرمان متصدر الليغ آن مع وصيفه أنجيه مع فارق المستوى بالطبع، وفي البوندسليغا يكثر عدد المتربصين بالمتصدر بايرن الذي خاض مباراة سهلة نظرياً مع هوفنهايم ويلتقي لايبزيغ الوصيف مع ليفركوزن وهما من وصفاء البافاري شأنهم شأن فرايبورغ الذي يستضيف دورتموند، وفي إسبانيا لا يختلف الأمر كثيراً والطريف أن الريال المتصدر يستقبل وصيفه غرناطة على حين البرشا يستضيف إشبيلية.

قمم آنية

أن يتصدر الريال وباريس سان جيرمان فذلك أمر عادي ومتوقع لكن أن يواجها فريقي غرناطة وأنجيه في قمة الجولة القادمة ومن أجل المنافسة على الصدارة، فتلك مفاجأة وسط تراجع رهيب للكبار وخاصة في الليغ آن، فهاهو أنجيه الذي تقتصر إنجازاته على نهائي كأس فرنسا مرتين آخرهما 2017 وإنجازه الأكبر الصمود بين الكبار لاثني عشر موسماً في الستينيات يزاحم الباريسي على الصدارة إلا أن سوء حظه تمثل بمواجهة الزعيم الحالي لبلاده في العاصمة، ولم يعرف أنجيه الذي يحتفل بمئة سنة على تأسيسه الفوز على سان جيرمان خلال عودته الأخيرة إلى الدرجة الأولى منذ أربعة مواسم، فتعادل مرة وخسر كل المواجهات ومنها نهائي الكأس 2017 علماً أنه جمع 15 من نقاطه الـ16 على أرضه.

وفي الليغا وجد غرناطة نفسه شريكاً بالوصافة مع الأتلتي بعد 7 جولات وسيكون موعده بالثامنة مع الريال أي إن الصدارة تنادي الفريق الأندلسي الصغير الذي يخوض موسمه الـ24 مع الكبار شريطة الفوز عل الملكي وهو ما لم يقدر عليه سوى مرة واحدة خلال 12 مباراة جمعتهما في العقد الحالي وكانت عام 2013 مقابل 11 هزيمة آخرها بالأربعة والخمسة في موسم 2016/2017 وبنتيجة 1/9 عام 2015 في برنابيه، ولم يخسر غرناطة خارج أرضه مسجلاً فوزين وتعادلين بينما الريال هو الوحيد الذي لم يخسر بعد هذا الموسم.

الحمر والثعالب

قد يكون ليستر سيتي من الفرق الصغيرة في البريميرليغ لكن لا ننسى أنه فاجأ الجميع وتوج باللقب عام 2016 وهاهو يحتل المركز الثالث بفارق 7 نقاط عن المتصدر ليفربول قبل أن ينزل بضيافته السبت، وكان الفريقان تعادلا في المواجهة الأخيرة في أنفيلد وهو التعادل الأخير للريدز هناك وكان أحد تعادلين للحمر بملعبهم في الموسم الماضي حيث لم يخسروا منذ موسمين، وكان ليستر حقق فوزه الأخير على الريدز مطلع 2017 قبل أن يجدد الفوز عليه في خريف ذلك العام ضمن كأس المحترفين، أما الفوز الأخير للفريق الملقب بالثعالب في أنفيلد فكان عام 2000، ويأمل لاعبو المدرب الألماني كلوب بمعادلة الرقم القياسي للانتصارات المتتالية مطلع الموسم والبالغ ثمانية سجلها الليفر موسم 1990/1991 علماً أنه سجل حتى الآن 16 انتصاراً متتالياً بالدوري للمرة الأولى بتاريخه.

وفي ألمانيا يخوض المتصدر بايرن ميونيخ مباراة سهلة نظرياً أمام هوفنهايم ثاني عشر الترتيب والذي لم يحقق سوى فوز يتيم هذا الموسم، على حين البافاري هو أحد فريقين لم يخسرا بعد، ولم يخسر البايرن سوى مرة واحدة أمام ضيفه كانت عام 2017 مقابل 5 تعادلات و 16 فوزاً منذ صعود هوفنهايم إلى البوندسليغا عام 2008، وفي مباراة أخرى يلتقي ليفركوزن مع لايبزيغ وكلاهما برصيد 13 نقطة ولم يخسر لايبزيغ أمام مضيفه سوى مرة من 6 لقاءات جمعتهما وكان ذلك في أرضه.

وفي إيطاليا وبانتظار لقاءات الكبار يوم الأحد يلتقي فريقا جنوا وميلان ثامن عشر وسادس عشر الترتيب على التوالي في مباراة تعتبر الفرصة الأخيرة لمدربيهما أندريازولي وجامباولو بعد النتائج المخيبة للفريقين هذا الموسم، فجنوا لم يحقق سوى فوز وحيد وتعادلين بينما ميلان فاز مرتين مقابل 4 هزائم، في الموسم الماضي فاز الروزنييري مرتين.

برنامج المباريات

الإنكليزي – الأسبوع 8

• السبت: برايتون * توتنهام (2.30)، ليفربول * ليستر سيتي، بيرنلي * إيفرتون، نوريتش * أستون فيلا، واتفورد * شيفيلد يونايتد (5.00)، ويستهام * كريستال بالاس (7.30).

• الأحد: الآرسنال * بورنموث، ساوثهامبتون * تشيلسي (4.00)، مان سيتي * وولفرهامبتون (6.00)، نيوكاسل * مان يونايتد (6.30).

الإسباني – الأسبوع 8

• الجمعة: بيتيس * إيبار (10.00).

• السبت: ليغانيس * ليفانتي (2.00)، ريال مدريد * غرناطة (5.00)، فالنسيا * ألافيس (7.30)، أوساسونا * فياريال (9.45).

• الأحد: مايوركا * إسبانيول (1.00)، سلتا فيغو * بلباو (3.00)، بلد الوليد * أتلتيكو مدريد (5.00)، سوسيداد * خيتافي (7.30)، برشلونة * إشبيلية (9.45).

الألماني – الأسبوع 7

• الجمعة: هيرتا برلين * دورسلدورف (9.30).

• السبت: ليفركوزن * لايبزيغ، بايرن ميونيخ * هوفنهايم، فرايبورغ * دورتموند، بادربورن * ماينز (4.30)، شالكه * كولن (7.30).

• الأحد: مونشنغلادباخ * أوغسبورغ (4.30)، فولفسبورغ * يونيون برلين (6.30)، فرانكفورت * بريمن (7.00).

الإيطالي – الأسبوع 7

• الجمعة: بريشيا * ساسولو (9.45).

• السبت: سبال * بارما (4.00)، هيلاس فيرونا * سامبدوريا (7.00)، جنوا * ميلان (9.30).

• الأحد: فيورنتينا * أودينيزي (1.30)، أتلانتا * ليتشي، بولونيا * لازيو، روما * كالياري (4.00)، تورينو * نابولي (7.00)، إنتر ميلانو * يوفنتوس (9.45).

الفرنسي – الأسبوع 9

• الجمعة: أميان * مرسيليا (9.45).

• السبت: سان جيرمان * أنجيه (6.30)، نانت * نيس، تولوز * بوردو، بريست * ميتز، مونبيلييه * موناكو، ديجون * ستراسبورغ (9.00).

• الأحد: ليل * نيم (4.00)، رين * ريمس (6.00)، سانت إيتيان * ليون (10.00).