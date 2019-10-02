استجابة لما نشرته «الوطن» … وزير النقل يوجه «المواصلات الطرقية» بصيانة طريق البوكمال

استجابة لما طرحته «الوطن» يوم أمس حول واقع طريق البوكمال دمشق من حيث حاجته إلى صيانة الجسور والعبارات المطرية ووضع لوحات الدلالة اللازمة لإرشاد سالكي الطريق إلى وجهتهم الصحيحة، بهدف تحقيق الاستثمار الأمثل لهذا الطريق الذي سيشكل إحدى البوابات الهامة في مجال التنمية الاقتصادية، ونظراً لدوره الكبير في حركة النقل البري وعمليات الشحن وتبادل الوفود السياحية بين البلدين، ونظراً للتعطش الكبير للأشقاء العراقيين للوصول إلى شواطئ المتوسط.

وجه وزير النقل علي حمود المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية لمعالجة جميع القضايا التي تتعلق بعملها وخاصة صيانة الطريق والجسور والعبارات وأماكن مرور السيول، إضافة إلى لوحات الدلالة اللازمة على مسار الطريق.

ونأمل أن تحذو وزارتا الداخلية والصحة حذو وزارة النقل في معالجة ما يهمهما من الخدمات المطلوبة لتشجيع استخدام هذا الطريق تجاريا وسياحيا وخدميا.