مع المدارس.. تسرب السرافيس!! … شكاوى المواطن ورد المرور

فتحت المدارس أبوابها ولم يلمس حلاً لمشكلة السرافيس في اللاذقية، أشار أحد المواطنين في شكواه لـ«الوطن»، إلى تفاقم أزمة النقل في المدينة بالتزامن مع بداية العام الدراسي، مطالباً بتنفيذ الجهات المعنية وعودها بتسهيل أمور النقل للطلاب سواء في إلزام السرافيس ومنها ضاحية الباسل بالعمل على خطوطها المحددة، أم توفير باصات نقل داخلي على الخطوط المزدحمة.

وذكر مواطن آخر ينتظر هو وطفلاه «صف أول وثان ابتدائي»، أن يحظوا بمقعدين في أحد سرافيس المشيرفة للوصول إلى المدرسة في الوقت المحدد، مبيناً أن المعاناة اليومية تؤدي تباعاً إلى تعب نفسي قبل دخول الأولاد إلى المدرسة.

ولا يختلف حال من ينتظر سرفيس بسنادا، فالجميع يتذمّر من قلة الميكروباصات العاملة على الخط في ظل توجه أصحابها إلى تغيير الخط من دون أي رادع، على حد قول أحد المواطنين، معتبراً أن أزمة هذا الخط يجب أن تدخل غينيس لكثرة الشكاوى غير المجدية، بحسب قوله، مطالباً بتخصيص الحي بباص للنقل الداخلي بشكل ثابت للحد من الأزمة قبيل حلول فصل الشتاء وزيادة معاناة الأهالي وطلاب الجامعات بمشي مئات الأمتار للوصول إلى مفرق الحي والركوب بسرافيس على خطوط مجاورة.

وتساءل عدد من المواطنين عن سبب تخصيص كامل دفعة باصات النقل الداخلي الأخيرة إلى المحافظة على خط الدائري الشمالي، والمعروف كما ذكرونا بأنه خط مخدم بما لا يقل عن 60 سرفيساً، مطالبين بتوزيع عدد منها على الخطوط المزدحمة ومنها القنجرة وسنجوان وبسنادا والطابيات لتخديم أكبر عدد ممكن من المواطنين وطلاب المدارس والجامعات بشكل خاص.

وبالعودة إلى رئيس فرع المرور في محافظة اللاذقية العميد بسام سعود، أكد لـ«الوطن»، متابعة عمل الميكروباصات على الخطوط كافة بشكل يومي، مشيراً إلى تسجيل 150 ضبطاً مرورياً خلال الفترة الماضية.

وأوضح سعود بأن الضبوط المسجلة لعدم وصول السرفيس إلى نهاية الخط العامل عليه، وعدم تأمين المواطنين، وتقاضي أجور زائدة، منوهاً بوجود مكتب خاص بالشكاوى في فرع المرور، ويتم التعامل مع أي شكوى واردة بكل جدية حسب القوانين والأنظمة.

ولفت رئيس فرع المرور إلى مراقبة جميع الخطوط ومنها ما هو محدد بحسب شكاوى المواطنين كخطوط ضاحية الباسل وبسنادا والبلهولية والطابيات وكرسانا والقدس والدائري الشمالي، مبيناً أن مراقبة عمل السرافيس تتم بالتنسيق مع مديري المناطق والنواحي في المحافظة.

وعن السرافيس التي لا تعمل على الخطوط بشكل نهائي، أكد العميد سعود أنه تم توقيف مخصصات المحروقات لـ400 سرفيس متسرب عن خطه، مشدداً على مخالفة كل سرفيس لا يلتزم بالعمل على خطه المحدد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.