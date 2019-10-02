15 مليار ليرة تداولات السوريين في البورصة خلال 3 أشهر

تضاعف حجم التداول في سوق دمشق للأوراق المالية بأكثر من 7 مرات خلال الربع الثالث من العام 2019، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ تم تداول 50 مليون سهم خلال الربع الثالث هذا العام، مقارنة بنحو 6. 7 ملايين في الربع الثالث 2008.

وبحسب تقرير التداول، فقد بلغت قيمة التداول نحو 15 مليار ليرة سورية موزعة على 4494 صفقة، خلال الربع الثالث 2019، مقارنة مع 5 مليارات ليرة موزعة على 5774 صفقة.

هذا وأغلق مؤشر السوق في نهاية أيلول الماضي عند مستوى 5668.25 نقطة منخفضاً بمقدار 290 نقطة، أي ما نسبته 4.86 بالمئة عن نهاية حزيران.

كما أغلق مؤشر الأسهم القيادية المثقل بالأسهم الحرة في نهاية أيلول عند مستوى 907.07 نقاط، منخفضاً بمقدار 130 نقطة، أي ما نسبته 12.56 مقارنة بمستواه نهاية حزيران.

وأوضح مصدر في سوق دمشق للأوراق المالية لـ«الوطن» أن أسباب الانخفاض في مؤشر البورصة تعود لتأثيرات تقلبات سعر الصرف خلال فترة الربع الثالث من العام الحالي، كما كان للظروف الاقتصادية التي يمر بها القطر تأثير أيضاً، إضافة إلى دعوة الشركات المدرجة لتقديم الإفصاحات عن الربع الثالث من العام الحالي 2019، وفي هذه الفترة يكون هناك إقبال ضعيف على التداول بانتظار نتائج إفصاحات الشركات، متوقعاً أن يشهد الربع الرابع من العام الحالي تحسناً في قيم ومؤشر البورصة مع ظهور بوادر لتحسن الوضع الاقتصادي واستقرار في سعر الصرف.

وبالعودة إلى تقرير التداول للربع الثالث فقد بلغ متوسط حجم التداول في الجلسة الواحدة خلال الربع الثالث 2019 ما يقارب 836 ألف سهم، وبمتوسط قيمة تداول تقارب 250 مليون ليرة تقريباً في الجلسة الواحدة، مقارنة مع متوسط حجم تداول 112 ألف سهم ومتوسط قيمة تداول 82.8 مليون ليرة في الجلسة الواحدة خلال نفس الفترة من عام 2018.

ومن حيث القطاعات، فقد تصدر قطاع البنوك المرتبة الأولى بقيمة تداول مقدارها نحو 13.6 مليار ليرة سورية، أي ما نسبته 91 بالمئة من القيمة الإجمالية للتداول خلال الربع الثالث، أما الأسهم الأكثر تداولاً خلال الربع الثالث من العام 2019 من حيث قيم تداولها، فقد تصدر سهم بنك سورية والخليج التداولات بقيمة تقارب 9 مليارات ليرة سورية، تلاه سهم بنك الشام بقيمة 1.7 مليار ليرة سورية تقريباً، ثم سهم الشركة المتحدة للتأمين بقيمة 1.2 مليار ليرة سورية تقريباً، يليه سهم بنك سورية الدولي الإسلامي بقيمة 897 مليون ليرة سورية تقريباً.