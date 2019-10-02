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غريفيث يصف لقاءه مع عبد الملك الحوثي بـ«المثمر»

| الميادين - وكالات

الخميس, 03-10-2019

غرد المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، عبر حسابه على «تويتر» أمس وقال: «عقدت لقاءً مثمراً مع زعيم أنصار اللـه عبد الملك الحوثي»، مضيفاً: «بحثت مع الحوثي السبل للبناء على مبادرتهم الأخيرة دعماً للتهدئة الفورية واستئناف عملية السلام في ‎اليمن».
وأكد غريفيث أنه عقد لقاء مثمراً مع عبد الملك الحوثي ناقشا خلاله السبل للبناء على مبادرتهم الأخيرة دعماً للتهدئة الفورية واستئناف عملية السلام في اليمن.
وكان غريفيث أشاد بمبادرة القوات المسلحة اليمنية للإفراج عن الأسرى، وأشار بيان لمكتب المبعوث الأمميّ إلى أن إطلاق سراح المحتجزين الأحادي الجانب هو مبادرة تساعد على تهيئة بيئة مؤاتية وعلى بناء الثقة لاستئناف عملية السلام في اليمن.
وأعرب عن أمله بأن يحفّز ذلك الأطراف على تجديد التزامهم بتبادل الأسرى والمحتجزين وفقاً لاتفاق ستوكهولم.
وكان المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث قد وصل يوم الإثنين إلى مطار صنعاء.
ومن جهة ثانية قتل وأصيب عدد من مرتزقة العدوان السعودي في عمليات للجيش اليمني واللجان الشعبية في محافظة حجة.
وأوضح مصدر عسكري لموقع «المسيرة نت» أن قوات الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للمرتزقة في حيران بثلاثة صواريخ من نوع زلزال1 وعدد من قذائف المدفعية محققة إصابات مباشرة ما أوقع العديد منهم بين قتيل وجريح.
وفي سياق متصل نفذت وحدة القناصة في الجيش واللجان الشعبية عدداً من العمليات في حرض وجنوب حيران بمحافظة حجة ما أسفر عن مقتل وإصابة 9 عناصر من مرتزقة العدوان.

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