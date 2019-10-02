عربي ودولي

ترامب يصف ما يحدث ضده بالـ«انقلاب»

| سانا

الخميس, 03-10-2019

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إجراءات الإقالة التي أطلقها الديمقراطيون بحقه في وقت سابق بأنها «انقلاب على الشعب».
وفتح مجلس النواب الذي يتمتع الديمقراطيون بأغلبية الأصوات فيه تحقيقا بشبهة إساءة الرئيس استخدام سلطته خلال مكالمة هاتفية جرت بينه وبين نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وسيتقرر بنتيجة هذا التحقيق ما إذا كان المجلس سيصوت على توجيه اتهام رسمي لترامب وبالتالي ترك مصيره لمجلس الشيوخ الذي يعود إليه أمر إدانته وعزله أو تبرئته وبالتالي استمراره في منصبه.
وكتب ترامب على حسابه في تويتر: «يزيد اقتناعي يوماً بعد آخر بأن ما يحدث ليس إجراءات عزل بل انقلاب يهدف إلى نزع السلطة من الشعب وحرمانه من صوته ومن حريته معتبرا أيضاً أنها ضد الدين والجيش والجدار على الحدود وضد ما منح للأميركيين من حقوق كمواطنين في الولايات المتحدة».
ويأتي التحقيق في مجلس النواب الأميركي بعد فضيحة طلب ترامب المساعدة من دولة أجنبية للتدخل في الانتخابات من خلال محاولة تشويه سمعة خصمه السياسي جو بايدن.
وكانت الأضواء سلطت على مكالمة ترامب الهاتفية مع زيلينسكي بعد نشر وسائل الإعلام تقارير قالت: إن ضابط استخبارات عدها منذرة بالخطر وأرسل شكوى بخصوصها إلى قيادته.
من جهة ثانية كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أن ترامب اقترح إطلاق النار على المهاجرين من أجل توقيفهم بعد عبورهم الحدود الجنوبية.

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