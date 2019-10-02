عودة سورية كعضو فاعل ومؤثر في فعاليات الاتحاد العربي للشباب والبيئة

أعلن الأمين العام للاتحاد العربي للشباب والبيئة، ممدوح رشوان، عودة سورية كعضو فاعل ومؤثر في فعاليات وأنشطة الاتحاد خلال أيام قليلة، متمنياً عودة الأنشطة والفعاليات لسابق عهدها.

يشار إلى أن الاتحاد كان يعقد لقاء سنوياً على أرض سورية، خاصة في مدينة اللاذقية، انطلاقاً من كون الاتحاد يمثل كافة شباب الدول العربية.

جاء ذلك في افتتاح أعمال منتدى البيئة الساحلية العاشر حول «التنوّع البيولوجي في السواحل العربية.. شواطئ بلا بلاستيك» في الإسكندرية بمصر، والذي ينظمه الاتحاد العربي للشباب والبيئة، في الفترة من 1-5 تشرين الأول الجاري، حسب موقع «اليوم السابع» الإلكتروني المصري.

وأوضح رشوان، في بيان، أن المنتدى يأتي في إطار التفاعل مع القضايا البيئية التي أصبحت تتزايد، وكذلك تفاعل الشباب العربي معها وتأثيرها على مجتمعاتهم، وخاصة على السواحل العربية والتي دخلت في نطاق التهديدات البيئية للتنوّع البيولوجي الذي تتمتع به سواحلنا العربية.

وأشار إلى أن الاتحاد يقوم بتنظيم المنتدى، تأكيداً على أهمية الحفاظ على السواحل العربية وحماية التنوع البيولوجي بها ما يتيح فرصاً كبيرة للاستثمار المستدام والذي يعمل على خلق فرص عمل للشباب ما يساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة «الأهداف 12 الاستهلاك والإنتاج، 13 العمل المناخي، 14 الحياة تحت الماء».

ولفت إلى أن أهمية المنتدى تنبع مع زيادة معدلات التلوّث والتعدي السافر على الشواطئ الساحلية بما يقض على التنوع البيولوجي بها، نتيجة الإفراط في صيد الثروة السمكية وإهدار الشعاب المرجانية والبناء العشوائي للقرى السياحية على الشواطئ الساحلية، كما تأتي قضية المخلّفات على الشواطئ الأكثر استحواذا على لفت الانتباه وكان أكثرها من خام البلاستيك والذي أصبح من أكثر المخلّفات التي تضر بالبيئة الساحلية، ما أدى لارتفاع أصوات الخبراء البيئيين للتحذير منها.

وقال: حرصاً من الاتحاد العربي للشباب والبيئة على التفاعل مع القضايا البيئية التي يتأثر بها الوطن العربي، وذلك من خلال توعية الشباب العربي بدورهم الوطني في التصدي لتلك القضايا.

ويشارك في المنتدى الشباب من: سورية، لبنان، البحرين، الكويت، تونس، الجزائر، اليمن، السودان، فلسطين، السعودية، فضلا عن الشباب المصري من مختلف الجامعات والمعاهد العليا، منها: أسيوط، 6 أكتوبر، بني سويف، قناة السويس.

وفى ختام جلسة الافتتاح تم تكريم مدير عام المدن الشبابية بالوزارة «كرم عفيفي» على جهوده المتميزة وإخلاصه في خدمة الشباب.

وأكد عفيفي، أن مصر ستظل في رباط وثيق إلى يوم القيامة، وأنها مع أشقائها العرب يمثلون رابطة الدم والعروبة والإخاء، وبتكاتفهم وتعاونهم سينتصرون على كل مخططات أعدائهم.