برلين تطالب أثينا بإعادة غير النظاميين منهم إلى تركيا … تواصل عودة المهجرين السوريين من الخارج

مع تواصل عودتهم إلى وطنهم من لبنان والأردن، طالبت ألمانيا أمس الحكومة اليونانية بإعادة المهجرين السوريين غير النظاميين إلى تركيا، تنفيذاً للاتفاقية التي أبرمت بين الاتحاد الأوروبي مع النظام التركي في عام 2016.

وأفاد المركز الروسي للمصالحة في سورية ببيان نقلته قناة «المنار»، أمس، بأنه و«خلال الــ24 ساعة الماضية عاد 1062 لاجئاً (مهجراً) إلى الجمهورية العربية السورية من أراضي الدول الأجنبية، من بينهم 397 لاجئاً من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ، بالإضافة إلى 665 عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.

وأشار المركز إلى أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري، قامت بعملية تطهير الأراضي من الألغام في مدينتي جاسم والحارة بريف درعا ومدينة دوما بريف دمشق على مساحة 2.1 هكتار، بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير 33 عبوة قابلة للانفجار.

في غضون ذلك، ذكرت مواقع إلكترونية معارضة عن صحيفة «زود دوتشه» الألمانية تأكيدها، أن ألمانيا طالبت الحكومة اليونانية بإعادة المهجرين السوريين غير النظاميين إلى تركيا.

ونقلت الصحيفة عن الحكومة الألمانية: أن أي لاجئ (مهجر) دخل إلى اليونان بطريقة غير شرعية يجب إعادته بحسب الاتفاقية التي أبرمت (بين الاتحاد الأوروبي والنظام التركي) في عام 2016، والتي تنص على إعادة المهجرين السوريين المخالفين من اليونان إلى تركيا وبالمقابل يستقبل الاتحاد الأوروبي مهجرين سوريين من تركيا.

ويستخدم رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان باستمرار المهجرين السوريين كورقة مساومة يبتز بها الدول الأوروبية، وكان طلب مؤخراً من أوروبا المزيد من الدعم المادي بحجة مساعدة بلاده في إيواء المهجرين، وهدد بفتح حدود تركيا مع أوروبا إذا لم يستجب الاتحاد الأوروبي لهذا المطلب.

وسبق للنظام التركي أن أبرم اتفاقية للاجئين مع الاتحاد الأوروبي في آذار 2016، تضمنت بنودها توفير مساعدات بالمليارات لأنقرة، وسمحت للاتحاد الأوروبي بإعادة المهاجرين الذين يصلون إلى إحدى الجزر اليونانية بشكل غير مشروع إلى تركيا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت: أنه «يجب إعادة السوريين الذين وصلوا لليونان بطريقة غير نظامية إلى تركيا وإذا كان هناك مطالبات مالية من تركيا علينا إعادة النظر في عملية إسراع المعونات المالية لتركيا».

وأضافت الصحيفة: إن كثيراً من المهجرين السوريين يعيشون في ظروف إنسانية صعبة بالمخيمات في اليونان ويجب إعادتهم إلى تركيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن أردوغان، يشكو بأن الاتحاد الأوروبي لم يفِ بتعهداته ولم يقدم المساعدات المالية المتفق عليها، كما أن الاتحاد يضغط على نظامه لمنعه من تشكيل ما تسمى «المنظمة الآمنة» شمال سورية.