محافظ حمص لـ«الوطن»: نسعى لتأمين الخدمات في القصير مع عودة أهلها

عادت أمس الدفعة الثانية التي ضمت عشرات الأسر المهجرة من أهالي مدينة القصير إلى منازلهم في ريف حمص الجنوبي الغربي، بعد استكمال جميع الإجراءات اللازمة وتأمين الخدمات الرئيسية للمدينة وإعادة تأهيل المنازل والمؤسسات الخدمية في البلدة في إطار الجهود التي تبذلها الدولة والحكومة السورية لإعادة المهجرين إلى مناطقهم المطهرة من الإرهاب وتمكينهم من الاستقرار فيها وإعادة الحياة الطبيعية إليها، حيث ضمت هذه الدفعة أكثر من 400 أسرة وهي سلسلة من دفعات مستمرة للأهالي الذين سيعودون خلال الأيام والأسابيع القادمة.

وأكد محافظ حمص في تصريح لـ«الوطن»، أن المحافظة وضعت خطة لتأمين الخدمات الرئيسية، بالتعاون بين مختلف مؤسسات الدولة والجمعيات الأهلية والهلال الأحمر، لتعزيز استقرار الأهالي بمدينتهم، إضافة لاستمرار العمل بترحيل الأنقاض وفتح الشوارع.

وأشار إلى أن عودة أهالي القصير لمدينتهم هي ضمن خطة محافظة حمص بالعودة لكل المناطق والأحياء، حيث شهدت مدينة تدمر قبل أسابيع عودة أكثر من 200 عائلة مع افتتاح المدارس، مؤكداً أن عودة أهالي القصير لمدينتهم مستمرة اليوم الخميس وخلال الأيام القادمة، كما يتم التواصل من بعض أهالي القصير الموجودين بلبنان لتسهيل عودتهم لمدينتهم.